Huérfanos por decreto de EU. Destapan el rostro ´dulce´ de la migración

Brownsville, Tx. - La apertura pública del centro de Servicios Southwest Key Programs (albergues o campamentos masivos) "Casa Padre" de menores, ubicada al sur de Texas ha focalizado la atención de congresistas, desenmascarando un rostro "dulce" de la migración a Estados Unidos, dando paso al más grande Centro de huérfanos temporales de diversas nacionalidades.

La política de "Cero tolerancia" impulsada por el gobierno del Presidente Donald Trump ha generado un limbo migratorio de menores que tan solo en este centro, rebaza los mil 500 inmigrantes en edades entre los 10 y 17 años de edad.

Desde el pasado mes de abril, bajo la nueva política, la Fiscalía presenta cargos penales por cada adulto que entre de forma ilegal a los estados Unidos y lo transfiere a un centro de detención y, si tiene un hijo, el menor pasa a depender de Servicios Sociales de los Estados Unidos.





JUEGAN. Adentro son solo un número más , donde han dejado de tener su identidad y su niñez.

CODIGO DE BARRAS

Casa Padre, es hoy el hogar de cientos de menores que quedaron varados en su frustrado intento de ingresar a estados Unidos.

La infraestructura de un antiguo supermercado se reconvertido en un gigantico centro de alojamiento temporal en Brownsville Texas, donde los menores tienen un lugar donde dormir, comer y tener un cambio de ropa limpio, pero en cautiverio y sin tener acceso al exterior.

Con una charola de comida en mano, pasan uno a uno por una "maquina de escaneo" como reclusos dentro de una nomenclatura que los hace un número mas dentro del centro, donde han dejado de tener su identidad.

En estos momentos debido al incremento de menores, el centro se encuentra solo un 28 % de su capacidad total.

De acuerdo a los ultimas estadísticas, el Gobierno tiene bajo custodia a 11.351 menores de edad que están en un centenario de centros.

El número de chicos en custodia creció un 20% entre abril y mayo y los menores abandonan los refugios una vez se encuentran en el país o una familia de adopción.

Estarán con ellos hasta que el juez federal resuelva si pueden quedarse en estados Unidos.

INVESTIGAN CONGRESISTAS

La aplicación de políticas migratorias del gobierno federal y el incremento de menores indocumentados en el país abre una línea de interés para congresistas.

"Casa Padre" será el objetivo de visitas por parte de congresistas interesados en las condiciones en las cuales se esta trabajando al interior de los albergues.

A las dos semanas después de visitar la primera vez el Valle del Río Grande, el senador estadounidense Jeff Merkley, demócrata de Oregón, regresará con el senador estadounidense Chris Von Hollen, demócrata por Maryland y otros miembros del Congreso para realizar varias giras en instalaciones donde se desarrolla la política de "tolerancia cero" del presidente Donald Trump.

El representante de EU Filemón Vela, D-Brownsville, también traerá un grupo de colegas para una gira similar al próximo lunes y se conozca de cerca la realidad que vive al interior del centro.

Vela dijo que el itinerario completo para su grupo todavía no está cerrado, pero registra los centros de detención de Southwest Keys, Casa Padre el lunes en Brownsville.

REFLEJO DE DESIGUALDAD

Casa Padre es un fiel reflejo del drama en una de las fronteras más desiguales. "Estamos bastante cerca de la capacidad máxima", advierte Juan Sánchez, fundador y presidente de la organización Southwest Key Programs, que gestiona el albergue en un contrato con el Departamento de Salud y Servicios Sociales.

"Nunca ha estado así de lleno", explica a un reducido grupo de periodistas durante una visita al complejo, en la que no se permite hablar con los niños. "Buenas tardes", dicen algunos. "Todo bien". Otros guardan silencio o parecen incómodos al sentirse observados como seres extraños.

Había 1.469 menores durmiendo en el albergue, solo 28 por debajo del límite. Llegan allí tras pasar un máximo de 72 horas en un centro policial.

El Gobierno tiene bajo custodia a 11.351 menores inmigrantes en un centenar de centros, según los últimos datos, que no especifican cuántos fueron separados de sus parientes. Sin embargo, Servicios Sociales reconoció en abril haber perdido la pista de unos 1.500 niños porque sus tutores no contestaron al teléfono. Hay quienes esgrimen que no responden porque la mayoría de familiares son inmigrantes indocumentados o porque quieren evitar que los chicos se presenten ante el juez.

Búnker con aura de secretismo

La saturación es palpable en Casa Padre.

>En cada una de las 313 habitaciones había cuatro camas pero se ha añadido una plegable para una quinta persona.

>La mitad de los chicos va a clase por la mañana y la otra por la tarde.

>Antes de las comidas, se forman larguísimas colas.

>Los detalles revelan que los menores no son libres.

>Cada uno lleva una pulsera identificativa.

>Los empleados llevan auriculares y supervisan todos los movimientos.

>En las paredes se explican las "reglas" de conducta.

>Los chicos solo pueden estar dos horas al día en un patio exterior.

>Tienen derecho a dos llamadas a la semana.

>Cuando un menor llega, está hasta 72 horas aislado con supervisión médica.