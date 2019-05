Huawei pierde un cliente clave: SoftBank busca alternativas para 5G

Nueva York, Estados Unidos.

La unidad de telecomunicaciones japonesa de SoftBank Group Corp seleccionó a Nokia Oyj y Ericsson AB como proveedores de su red inalámbrica de próxima generación, excluyendo así al proveedor de larga data: Huawei Technologies Co.

SoftBank nombró a Nokia como socio estratégico para el despliegue de 5G y a Ericsson como proveedor de equipos de red de acceso de radio, dijeron las compañías en lanzamientos diferentes.



Huawei, que junto con ZTE Corp fue proveedor de 4G para la compañía japonesa, no fue seleccionado a pesar de haber participado en las pruebas anteriores de 5G. SoftBank declinó hacer más comentarios.



El gobierno del Presidente Donald Trump se ha enfocado en Huawei durante meses, primero alentando a los aliados a prohibir los equipos de la compañía china para sus redes y luego colocándola en una lista negra de exportación que le prohíbe comprar software y componentes estadounidenses.



Australia y Nueva Zelanda han prohibido los equipos chinos en sus redes, mientras que Japón ha dicho que excluirá equipos con riesgo de seguridad sin tomar una decisión oficial sobre Huawei.



Los medios locales informaron que los tres principales operadores del país, NTT Docomo Inc, SoftBank y KDDI Corp, rechazarán a Huawei y ZTE.



"También sería de esperar que Docomo y KDDI sigan su ejemplo", dijo Masahiko Ishino, analista del Centro de Investigación Tokai Tokio. "Así, SoftBank no va a tener una desventaja de costos".



Las compañías telefónicas también están armando planes para vender teléfonos Huawei a medida que se extiende el impacto de la prohibición de suministro de Estados Unidos. La compañía china no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Hasta ahora, pocos operadores han decidido activamente en contra de elegir a Huawei para nuevas redes. En marzo, TDC A/S, la mayor compañía telefónica de Dinamarca, eligió a Ericsson para construir su red 5G en lugar de Huawei, su proveedor actual.



BT Group Plc, del Reino Unido, anunció planes para eliminar los equipos de Huawei del núcleo de su red móvil poco después de que el jefe de la agencia de inteligencia extranjera MI6 de Gran Bretaña dijera que el Reino Unido advertía sobre los riesgos de usar equipos chinos. Taiwán ya prohíbe los equipos de telecomunicaciones chinos.



En una sesión informativa de ganancias en febrero, el director ejecutivo de SoftBank Group, Masayoshi Son, dijo que costaría unos 5 mil millones de yenes (46 millones de dólares) reemplazar el equipo Huawei existente en su red. En ese momento, Son dijo que la compañía estaba considerando todas las opciones para equipos 5G.