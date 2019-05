Huawei desestima restricciones de Estados Unidos

Beijing.

El fundador y director ejecutivo de Huawei, Ren Zhengfei, desestimó hoy las restricciones impuestas por Estados Unidos, que consideró subestiman la fortaleza de la compañía, que está completamente preparada para hacerles frente.

En una entrevista grupal con China Media Group, la compañía estatal de medios de comunicación, Ren condenó los intentos de Estados Unidos de bloquear las ambiciones globales de su compañía y consideró que la suspensión anunciada poco antes por el Departamento de Comercio estadunidense tiene "poco sentido".

"La licencia general temporal de 90 días para Huawei tiene poco sentido. Huawei está completamente preparada... La práctica actual de los políticos estadounidenses subestima nuestra fuerza", destacó el director ejecutivo del gigante tecnológico chino.

Aseguró que las restricciones impuestas a los negocios entre Huawei y otras compañías estadunidenses, de las que adquiere la mitad de los microprocesadores para sus dispositivos, no lograrán frenar a su compañía, ni impedirá se mantenga a la vanguardia de ciertas tecnologías clave.

"El 5G de Huawei no se verá afectado en absoluto. En términos de tecnologías 5G, otros no podrán ponerse al día con Huawei hasta dentro de dos o tres años", acotó el director ejecutivo en referencia a su teléfono celular de quinta generación, según reporte de la agencia de noticias Xinhua.

Explicó que la compañía fabrica la mitad de sus chips, por lo que Huawei no estará aislada del mundo. "Podemos hacer los mismos chips como los de Estados Unidos, sin embargo, eso no significa que no les compraremos chips", indicó.

Necesitamos, abundó, aprender de la tecnología de Estados Unidos, en términos de ancho y profundidad, pero en el área 5G, Huawei está a la vanguardia, aunque "no se puede negar que todavía hay una gran brecha entre China y los de Estados Unidos", señaló.

"Nos sacrificamos a nosotros mismos y a las familias en la búsqueda de un sueño para estar en la cima del mundo, lo cual chocaría con Estados Unidos tarde o temprano", dijo Ren.

Las declaraciones del fundador de Huawei se dan luego de que la administración de Donad Trump declaró la semana pasada una "emergencia nacional", lo que le permitió ingresar a varias empresas a la lista negra como riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, incluido el gigante chino.

En respuesta, Google, cuyo sistema operativo móvil Android funciona con la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, anunció la víspera que cortaría sus lazos con Huawei, lo que impediría a la compañía acceder a sus aplicaciones, incluidas Gmail y Google Maps, Google Play y YouTube.