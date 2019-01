Huachicoleros sabotearon otra vez el ducto de Pemex

Ayala, Morelos , México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció una acción de sabotaje en contra de su estrategia de combate al huachicol, pues dijo que por cuarta ocasión el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco fue perforado.

"Van tres días que nos boicotean, tres días que nos dejan que haya conducción de gasolina en el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco y como a las 10 de la noche (hacen) boquetes al ducto, toda una labor de sabotaje", dijo.



"Ayer lo hicieron de nuevo a las 11 de la noche, pero ya estamos reforzando la vigilancia y rápido reparamos el ducto y se volvió a cargar y ya estamos abasteciendo".



El Mandatario aseguró que esta es la tercera ocasión en que abren el ducto, aunque ayer por la mañana en su conferencia de prensa ya había contabilizado tres.



En todo caso, advirtió, su Gobierno no habrá de rendirse.



"No nos vamos a cansar, a ver quién se cansa primero, pero me canso ganso de que vamos a poner orden", afirmó durante la ceremonia de la firma del Decreto para nombrar al 2019 como el año de Emiliano Zapata, cuyo centenario luctuoso se cumplirá el 10 de abril.