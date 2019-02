Hoy se registra Mario Longoria por Morena

Río Bravo, Tam.- Con el único afán de servir a los riobravenses confirmó lo que será su registro en la capital del Estado ante el partido de Morena, como candidato externo a la diputación local el licenciado y columnista Mario Alberto Longoria Gómez.

Entrevistado por el reportero Longoria Gómez con una imagen y trayectoria de trabajo de varias décadas siempre buscando el bienestar de los ciudadanos, afirmó de entrada que no tiene nada en contra de ningún partido político, sólo que decidió aprovechar la oportunidad que se le presenta de cara a los próximos comicios electorales para la diputación, y en ese mismo tenor dijo lo siguiente.

"E manifestado mis aspiraciones por medio de las redes sociales hoy lo hago a través de EL MAÑANA de Reynosa, efectivamente hoy lunes primeramente Dios vamos a registrarnos ante el partido donde habremos de presentar ante el delegado la documentación pertinente para contender como aspirante a la diputación local por Morena por el octavo distrito por mayoría relativa".

Recordó que hace algunos años fue Gregorio Luna quien lo invitó a trabajar, que no se le permitió el registro por que no había folios de afiliación, y como está ingresado lo hará de manera externa.

"Son muchos los factores del por que lo haré mi registro por Morena, e trabajado por muchos años en diferentes partidos políticos en donde he aprendido mucho al paso de los años, soy un ciudadano que quiere servir a Río Bravo y no servirse de él hoy, la gente hace al partido, me están dando la oportunidad de una candidatura externa voy en busca de ella para servir a mi querido pueblo".