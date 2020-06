Hoy reanudarían obra de calle Niños Héroes

Miguel Alemán, Tam.- Después de varias inconformidades por parte de residentes de la calle Niños Héroes en la Col. Linda Vista, quienes a través de las redes sociales algunos mostraban molestia y otros formalmente enviaban sus inquietudes a la página oficial del Gobierno Municipal 2018-2021, el secretario de Obras Públicas del municipio, Arq. Rafael Faraón Garza Varela, explicó este sábado el porqué del retraso en la obra de rehabilitación de la red de agua potable.

En su mensaje, Garza Varela mencionó las situaciones que fueron deteniendo gravemente el avance de esta obra, para empezar el acoplamiento de la nueva red que es de PVC con la antigua que es de asbesto es tardado, ya que como son materiales diferentes se necesitan de varios días para que las piezas puedan quedar firmemente unidas y evitar fugas o rompimientos a futuro.

Otra fue que se atravesó la temporada invernal y por lo tanto la compañía que fabrica la carpeta asfáltica no producía dicho material, ya que este requiere de calor, tanto para su realización como para su aplicación.

Después, entrando el año se vino la contingencia del Covid-19 y por ende la planta que fabrica la carpeta también detuvo toda su producción.

"El alcalde Servando López Moreno ha estado muy pendiente de todas las obras y a diario se comunica conmigo" expresó Garza Varela, además de tener platicas con la compañía constructora encargada de dicha obra, la cual estima que a partir de este lunes 15 pueda reiniciar con los trabajos para concluir la obra que ya se encuentra en un 90% de su culminación.

Cabe hacer mención que esta red que se está sustituyendo es la principal, y que no solo abastece a la colonia Linda Vista, si no que llega hasta las colonias Centenario, Buenos Aires, Mirador, Montebello y Los Presidentes, sectores a los cuales no les llegaba la suficiente presión de agua, porque Comapa no podía aumentarla para evitar que se reventara la tubería, lo cual sucedió y por lo que ya se tomó la decisión de poner en marcha dicha obra.