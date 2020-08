El programa ´´Hoy no circula´´ no ha funcionado en su totalidad en Reynosa, ya que pese a la información que emiten las autoridades, no se ha cumplido al pie de la letra, todos los días hay flujo vehicular constante en diferentes puntos de la ciudad y circulan placas con las diferentes terminaciones

No hay sanciones, ni llamados de las autoridades o en su caso operativos, por lo que no se cumple por parte de los automovilistas.