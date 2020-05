Hoy inicia aplicación del Plan DN-III y Plan Marina por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes inicia la aplicación de los programas DN-III y el Plan Marina- por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) respectivamente- para reforzar la estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19, en la semana donde se prevé el mayor número de contagios.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno cuenta con la infraestructura necesaria porque hay hospitales, ventiladores, especialistas, médicos, y enfermeras suficientes.

"Hoy queremos informar sobre el inicio, aunque ya nos hemos venido preparando de tiempo atrás, hoy vamos a comenzar con la aplicación DN-III de la Sedena y Plan Marina de la Semar, de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus"

El mandatario aprovecho para agradecer la entrega de médicos, de enfermeras en estos tiempos "porque están trabajando, sin tregua, sin descanso, dejando de manifiesto su profundo amor al prójimo, salvando vidas".

"No hemos sido rebasados, afortunadamente contamos con las camas suficientes para atender a los enfermos, y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención", agregó. Recordó que hay seis entidades donde se requiere atención especial debido a que concentran el mayor número de contagios: Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, la Ciudad de México, Sinaloa y Baja California.

"A pesar de la tragedia del dolor, tuvimos la suerte de que esta pandemia surge en China, impacta primero en Europa, y eso desgraciadamente causa mucho daño porque no estaban preparados, nadie imaginaba lo que iba a suceder. Nosotros hemos tenido para prepararnos, iba a ser difícil enfrentar esta pandemia, sin tiempo de preparación. Ya hemos hablado de cómo estaba el sistema de salud, estaba en ruinas el sistema de salud pública y esto nos ha permitido prepararnos".

"Pero otro elemento bueno es de que la epidemia en México no se está expresando en su manifestación crítica, de manera uniforme, es decir, no está afectando de manera pareja a todo el país; en la parte critica se ha manifestado más en estos estados donde hice mención, no quiere decir que en los demás estados no les va a llegar, pero como no es así en todo el país estos no permitido concentrar esfuerzo en donde más se necesita y saliendo de los estados críticos vamos a apoyar a los estados que lo requieran posteriormente", dijo.