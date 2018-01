Hoy se estrena en cines la película del mexicano Guillermo del Toro: “La forma del agua”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ya con los Globos de Oro como Mejor Dirección y Mejor Banda Sonora, 12 nominaciones a los premios Bafta (el llamado Óscar británico) y también candidata a los reconocimientos Eddie a Mejor Edición, La forma del agua, película de Guillermo del Toro, por fin llega al país este viernes 12 a mil 200 pantallas a nivel nacional en formato 2D y copias subtituladas y dobladas.

Del Toro menciona en entrevista que La forma del agua “es un thriller, un musical y un drama con una mujer que se enamora de un anfibio durante la Guerra Fría”.

En la historia corre el año de 1962. En un laboratorio secreto de alta seguridad del gobierno estadunidense trabaja Elisa (Sally Hawkins), quien vive sola y es muda. Su vida cambia cuando ella y su compañera de trabajo, Zelda (Octavia Spencer), descubren un experimento confidencial, un monstruo en forma de pez. Hay espías rusos.

También actúan Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones y Michael Stuhlbarg.

Del Toro señala:

“Me gusta hacer películas que sean liberadoras, que digan que está bien ser quien sea que seas, y parece que en estos tiempos esto resulta ser muy apropiado”.

Luego destaca que el filme lo escribió especialmente para Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon y Doug Jones.

Igual menciona que ha escrito alrededor de 25 guiones, de los cuales sólo ha filmado 11:

“Si alguien ha escrito un guión sabe que cada uno se va a llevar mínimo un año. O sea, yo tendría 42 años de edad con las películas que tengo. No me dolería la rodilla y pesaría como 60 kilos menos. Es decir, en mi biografía hay una década dedicada a cosas que no suceden”.

Aunque subraya:

“Si no eres terco, no valdría la pena”.

También platica que se deben escoger proyectos que sean importantes:

“Yo te digo, te voy a cambiar tu vida familiar de tres años por un filme. ¿Cuál te late?, ¿qué harías?, pues uno que valga la pena. Vas a ser ausente, neurasténico, obsesivo tres años. Porque si parpadeas, ya se fue una década”.