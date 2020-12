Hoy esperado estreno

Ciudad de México.

La cultura popular reciente retrata a Selena como una mujer cuyo talento la hizo destacar por mérito propio y cuya voz y particular estilo la hizo merecedora de un gran éxito en los 90, por lo que tras su muerte, inmediatamente se convirtió en leyenda.

Sin embargo dicen que toda moneda tiene dos caras y la historia de Selena también es una en la que su familia, principalmente su padre, la hizo destacar aunque eso significó arrebatarle parte de su infancia y adolescencia.

Al menos así es como se retrata en el nuevo show de Netflix "Selena: the series", que a lo largo de nueve capítulos mostrará una historia poco explorada acerca de la Reina del Tex-Mex, aquella en la que la bancarrota, no tener un techo en el que dormir y la falta de dinero fueron una constante en su vida.

"Hemos visto y conocido acerca de este mito que es Selena, pero poco se había explorado acerca de cómo llegó a ser este ícono que todos amamos y en el que su familia tuvo mucho qué ver, ya que sin ellos quizá nunca hubiera llegado al lugar que tuvo", comentó en entrevista Christian Serratos, quien en la ficción que estrena mañana da vida a la intérprete de "Bidi bidi bom bom".

ABORDA LA FAMILIA

¿Qué distingue a esta historia de aquella que en 1997 protagonizó Jennifer Lopez? Que en esta serie habla más de la familia, que con sus anécdotas, recuerdos y memorabilia nutrieron los guiones de la historia, que está dividida en dos volúmenes.

"Suzette Quintanilla, hermana de Selena, es productora de la serie y eso nos da ese plus de tener la información de primera mano, quién mejor que ella, A.B. o Abraham Quintanilla para contarnos cosas sobre Selena que nadie sabe, ni el más fan de todos sabría lo que ellos, y que pocas veces habían contado", dijo Serratos.

Entre esos pasajes que muestra la serie, está el de que Selena fue sacada de la escuela secundaria (el equivalente en EU) para dedicarse de lleno a la música, mientras buscaba estudiar en el camión de las giras.

De alguna manera, "Selena: the series" habla de la pérdida de la inocencia, de la pérdida de poder ser una adolescente común en pro de un fin mayor, que en este sentido, era alcanzar el éxito y con ello la estabilidad económica que la familia Quintanilla había perdido en los 90 luego de que Abraham Quintanilla vendiera su restaurante y tuviera que mudarse con uno de sus hermanos a vivir en una habitación.

"Sí creo que la serie habla de la pérdida de la inocencia o de la niñez pero no siempre es malo, eso es algo que Selena disfrutaba y quería hacer y fue algo que vio su padre y por eso luchó tanto para que ella fuera la estrella en la que se convirtió. Si no hubiera visto ese talento, no hubiese apostado todo lo que tenía por crearle una carrera a Selena", comentó Seidy López, quien da vida a Marcella Quintanilla, madre de Selena.

INFANCIA Y CARENCIA

La primera parte abarca la infancia y adolescencia de Selena y sigue su ascenso, de tocar con su familia en bodas y restaurantes hasta sus primeros éxitos en la música tejana y su contrato con una empresa discográfica. La segunda, más sobre su vida como una estrella.