Hoy es el último día para que CNTE desbloquee vías del tren en Michoacán

MORELIA, Mich.

Este miércoles se cumple el plazo que la federación y el gobierno del estado le fijaron a la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para desbloquear las vías del tren en distintos puntos de Michoacán.

De lo contrario, no habrá acuerdos ni recursos para atender las demandas del magisterio democrático, como las autoridades estatales y federales se anunció.

El paro indefinido, toma de alcaldías, oficinas de rentas, plantón y otras movilizaciones ya cumplieron 16 días.

Esta misma cantidad de días han estado bloqueadas las vías del tren a manos de un grupo radical de profesores, acción que no fue aprobada por las bases, ni la Asamblea General de la CNTE.

Este martes se reunieron la Coordinación General y un representante por delegación regional, quienes no llegaron a un acuerdo con el grupo radical que tiene tomadas las vías ferroviarias.

Tras los desacuerdos, la CNTE decidió resolver el tema de las movilizaciones en una asamblea estatal representativa a puerta cerrada en Morelia, la cual estará conformada por la Coordinación General y más representaciones de las 22 regiones.

Se contempló que la asamblea diera inicio a las 10:00 horas de este miércoles y se espera que por la tarde o noche ya hayan realizado acuerdos los cerca de 350 representantes de la coordinadora.

Como este martes lo dio a conocer EL UNIVERSAL, hasta hoy los acuerdos internos están empatados porque si bien la mayoría de los delegados están a favor de que se liberen las vías del tren, los grupos minoritarios, pero radicales, se oponen.

Se trata, por un lado, de Eugenio Rodríguez, Artemio Ortíz, José Luis Castillo y Gonzalo Gonzáles, encabezados por Sergio Espinal García, exdirigente de la Sección 18 y actual líder del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND).

El otro grupo responsable de la mayoría de los bloqueos de las vías férreas es encabezado por Juan Corona Cerda del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

El Gran Diario de México tuvo acceso a un fragmento de un audio en el que el oficial de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza González, se dirige enfático a uno de los representantes de ese grupo radical y le recrimina las afectaciones que han provocado con sus bloqueos.

Entre lo que dice Héctor Garza al representante del grupo radical, en reunión con la Comisión Única de Negociación, se escucha: "No coincido con usted de que porque haya tomado las vías del tren, yo esté aquí. No, fíjese que no, usted está equivocado. Desde antes de que ustedes tomaran las vías del tren, yo aquí estaba, yo estuve en constante contacto, mucho antes, o antes, para no meterle más adjetivos.

"Entonces, yo creo que tienen una acepción equivocada al respecto. A nosotros sí nos interesa su problema y tan es así que hemos estado trabajando desde antes que tomara posesión.

"El reconocimiento que tenemos a este movimiento es total y no era necesario tomar vías del tren y tampoco perjudicar a Andrés Manuel (López Obrador), porque si hoy usted me lo está diciendo, tenemos problemas. No llega a Azcapotzalco o a Salamanca combustible de acá o uno de los ingredientes para hacer gasolinas, imagínese. Usted está perjudicando a quien dice que ayudó con su movimiento, cuando el que está gobernando y que lo está haciendo de cara a ustedes les mandó mil 650 millones en diciembre y hoy, gracias a mil millones que se les están dando, al menos están cubriendo las quincenas de ustedes que por necesidad y por obligación tenía que cubrir el gobierno del estado.

"Entonces, creo que hay una decisión, con todo el respeto que usted me merece, que a lo mejor está equivocado para querer presionar arriba cuando no era necesario porque nosotros siempre hemos estado al lado de usted.



"Eso no, lo otro a lo mejor sí, pero no me quiero meter en la soberanía del estado. Lo otro que ustedes están haciendo a lo mejor viene justificado, pero no lo otro. Con todo el respeto. Y usted me dice que no hay uniformes y no hay útiles escolares, nosotros tenemos programas para ustedes directamente de la federación, usted me lo dice y se los vamos a dar, ¿pero cómo vamos a sacar el dinero si no es con el pago de impuestos? Entonces, nosotros no podemos, otra vez, y se lo digo de frente: no está de acuerdo Andrés Manuel en utilizar la fuerza, no estamos de acuerdo nosotros.

"Lo hubiera hecho hace unos días, ni siquiera la quincena les hubieran pagado porque la fuerza era igual, como antes. Nada más que hoy el presidente de México dice que ese camino no. Por él no han tomado la otra decisión y se los digo. Entonces, yo vengo nada más a plantear eso, humildemente les dejo aquí, y se los vengo a decir del corazón. Si ustedes no dimensionan lo que está haciendo este hombre, si no dimensionan lo que vale Andrés Manuel, entonces, maestros, con todo el respeto que me merecen, no es correcto. No es así, la verdad, se lo digo de frente maestro, y de frente se los puedo decir a ustedes, si no, pues parte de lo que estamos aquí valorando".