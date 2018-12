Hoy "Ella 2.0" en Casa de la Cultura de Reynosa

"Ella 2.0" se presenta este domingo en la Casa de la Cultura de Reynosa a las 19:00 horas, esta puesta en escena también se estará presentando en el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro XXXI, el domingo 27 de Enero del 2019 en el Teatro Isabela Corona de la Ciudad de México, pero por ahora podrán disfrutarla hoy en esta ciudad.

Este montaje teatral de "Ella 2.0", original de Andrea Belén SánSa, originaria de Guadalajara, Jalisco, narra la historia de Ana y Mary (la roja) son dos chicas que intercambian comentarios en un fotoblog de internet en el año 2000, y en ese mismo año sonaba en la radio "Opps I Did It Again" de Britney Spears, el papa Juan Pablo seguía vivo y ellas Ana y roja se conocieron.

Ana invito a roja a una fiesta. En esa fiesta hubo música, cervezas y una confesión; esta es una historia de amor independientemente de la etiqueta que tenga.

Los personajes están a cargo de Edafnè Lara Rodríguez quien da vida a Ana y Sara Márquez Acosta que interpreta a Mary (la roja), bajo la dirección de Eduardo Calderón Castillo, siendo esta obra una comedia para adolescentes y adultos con una duración de una hora, ¡No te la pierdas!. Hoy en Casa de la Cultura de Reynosa.