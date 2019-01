Hoy... ¡El gran día!

Nueva York, E.U.

Los Premios de la Academia aún no tienen presentador, pero hoy martes ya tendrán nominados, la entrega de los Oscar será el 24 de febrero.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer las nominaciones para la 91ra entrega de los Óscar hoy martes a las 8:20 a.m. (hora del este de Estados Unidos) desde el Samuel Goldwyn Theatre de Beverly Hills, California. Los anuncios serán presentados por Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross, y se transmitirán a todo el mundo a través de Oscars.com.

PODRÍAN LIDERAR

Se prevé que "A Star Is Born", de Bradley Cooper, y "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, encabecen las nominaciones. Pero otras cintas como "Roma" y "Black Panther" también podrían recibir grandes noticias.

Una nominación a mejor película para "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, sería la primera para Netflix en esa categoría.

Spike Lee también podría obtener su primera nominación como director por "BlacKkKlansman".

Y LOS DIRECTORES...TAMBIÉN

También reconoce a los directores de mejor trabajo artístico y una serie de premios técnicos para aquellos que hacen posible la magia del cine.

Será el momento para que cintas como "Bohemian Raphsody", "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, "Green Book", "A Star is Born", "Black Panther", "The favourite", "Vice" y "The Wife", entre otras, ratifiquen los galardones obtenidos durante la temporada de premios.

PUEDEN DAR LA SORPRESA

