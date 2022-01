Hoy debuta en ´The Prom´

Ciudad de México.- El actor Freddy Ortega se volvió tan fan de The Prom que no se conformó con asistir a ver el montaje 12 veces: ahora se integrará al elenco del musical.

La obra conmovió al cómico, quien quedó encantado por la forma en que se cuenta la historia de Emma, una estudiante a la que no le permiten ir al baile escolar con su novia y recibe el apoyo de un grupo de actores extravagantes.

LA TRAMA

"El mensaje está perfectamente dado, está bien manejada la historia de las protagonistas y el cómo muchos padres reaccionan por la negación. Al fin una madre va a saber qué está pasando con su hija, (y) la reacción es como la de muchos padres en la vida real.

"Es una historia perfectamente contada y no quiere ser didáctica; te hace pensar. Gente con la que he venido (a verla) me ha dicho que les cambió el chip y eso está bien padre. No tienen que tener familiares gay para venirla a ver, el show es maravilloso", dijo Ortega en el Centro Cultural Teatro 2.

NADA FÁCIL

Cuando el integrante del programa Relatos Macabrones eligió dar vida a Memo, uno de los actores que apoya a Emma, pensó que sería el más sencillo, pero en los ensayos ha descubierto la complejidad detrás de su rol.

"Lo más difícil ha sido la coreografía, pero en el ensayo de ayer (martes) me sentí mucho mejor. Va por sílabas cada movimiento y es lo más difícil que me ha tocado, pero ya vi el cartel, estoy anunciado, y por eso en la velocidad de no retorno.

"Juro que estoy muy nervioso, todos mis compañeros van a tener la mirada en mí, van a pensar: ´No la cagues o nos vas a hacer quedar mal´. Espero dar un buen show, que todos podamos contar la historia y todo mundo salga feliz", compartió.