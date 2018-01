Houston ¡Te espera!

Houston, Tx.- En la Rothko Chapel (Capilla Rothko), las miradas rápidas no valen. Los celulares están prohibidos. Los 14 óleos de expresionismo abstracto de Mark Rothko, iluminados naturalmente por un pequeño tragaluz, parecen una puerta hacia algo más.

Los visitantes, en respetuoso silencio, se sientan en una de las ocho bancas o en los tapetes de meditación y se dejan llevar hasta por horas. La atmósfera lo es todo.

El espacio fue comisionado a Rothko por John y Dominique de Menil, fundadores de la Menil Collection (Colección Menil), que se encuentra muy cerca de allí y aloja más de 17 mil piezas de arte, entre fotos, esculturas y pinturas.

Este último recinto presentará hasta el 25 de febrero Mona Hatoum: Terra Infirma, una gran exhibición de la artista contemporánea libanesa Mona Hatoum, enfocada en sus esculturas e instalaciones.

---

EL ARTE DE DISEÑAR

Fallecido hace 3 años, el diseñador de modas Óscar de la Renta dejó un legado digno de ser mostrado en un recinto artístico-cultural. Así lo consideró el Museum of Fine Arts (Museo de Bellas Artes), que presenta hasta el 28 de enero The Glamour and Romance of Oscar de la Renta. Cerca de 70 conjuntos provenientes de archivos corporativos y personales del diseñador, de los archivos de la marca Pierre Balmain, de prestamistas privados y de la colección del museo se muestran en esta exhibición.

Por su parte, el Contemporary Arts Museum Houston (Museo de Arte Contemporáneo de Houston) estrenará el 16 de diciembre Christopher Knowles: In a Word, un repaso a la carrera del neoyorquino Christopher Knowles, quien lo mismo hace instalaciones con periódicos que esculturas con piezas Lego.

ARTE. El museo Asia Society Texas Center.

---

SIN MIEDO AL DESTINO

En tiempos donde el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le cierra a los musulmanes el sueño americano, el Asia Society Texas Center ofrece una mirada al arte de la región de Oriente.

Wondrous Worlds: Art & Islam through Time & Place, que estará hasta el 25 de febrero, hace énfasis en el arte islámico en un recorrido de cerca de siglo y medio que muestra desde cerámica y joyería hasta fotografía.

En el mismo tenor de apertura multicultural y concientización sobre los peligros del miedo a lo distinto, se encuentra el Holocaust Museum Houston (Museo del Holocausto).

Este sitio presenta desde testimonios de supervivientes al Holocausto que se mudaron a Houston, hasta exhibiciones itinerantes, como "Human Right Arts", sobre arte con postura política pro derechos humanos.





INTERESANTE. El Holocaust Museum Houston.

---

ENERGÍA Y NAVIDAD

Al ser Houston tierra de petróleo, los hidrocarburos no podían quedar fuera de los espacios culturales, así que el Houston Museum Of Natural Science (Museo de Ciencias Naturales) renovó hace unas semanas la ahora llamada Wiess Energy Hall.

Entre los elementos interactivos que se encuentran, hay explicaciones sobre la exploración del petróleo en la actualidad, o hasta viajes en 4D a través del tiempo hasta llegar al periodo Cretácico.

El Zoológico, por su parte, acaba de inaugurar su iluminación navideña y ofrece un recorrido por las instalaciones en un tren especialmente adornado para la temporada.





CONTACTO ANIMAL. El Houston Zoo es uno de los lugares que debes visitar con toda la familia.