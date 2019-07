Hospitalizan a Dean McDermott por neumonía

Cd. de México.

Dean McDermott fue hospitalizado por una neumonía durante la noche del domingo, reveló el actor en Instagram.



En la publicación, el histrión aparece con un aparato de apoyo para respirar y hace una señal con la mano.



"Esto pasó anoche. Tuve que ingresar al hospital con neumonía, posiblemente meningitis.



"¡Nunca me había sentido tan enfermo en mi vida! Pulgares arriba y espíritu arriba también", escribió el intérprete.



Según Page Six, representantes de McDermott no han emitido algún comentario al respecto.