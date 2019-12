Hospitalizado tras lesión en el cuello

John Barrowman, quien dio vida a Malcom Merlyn en el “Arrowverse” y al Capitán Jack Harkness en Doctor Who, fue hospitalizado tras sufrir una grave lesión de cuello.

El actor, que también es un consolidado cantante, como ha demostrado en múltiples ocasiones durante sus papeles, anunció su hospitalización a través de sus redes sociales.

“Con gran pesar tengo que decir que debido a una grave lesión de cuello, que me impide cantar y moverme, he sido llevado al hospital para ser diagnosticado”, explicó Barrowman con pesar. “Los médicos me han aconsejado no actuar este fin de semana e intentar recuperarme”.

Aunque las primeras actuaciones de su Fabulous Christmas Tour, que debían arrancar este fin de semana, han sido aplazadas o canceladas, John parecía optimista respecto a su recuperación.

Las fechas de la próxima semana no han sufrido modificaciones.

El intérprete ya se sometió a una resonancia magnética y se encuentra actualmente a la espera de un diagnóstico.