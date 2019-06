Hospitalizada por dolor en la espalda baja

Ciudad de México.

Ivonne Montero pasó un fin de semana nada agradable, ya que estuvo hospitalizada debido a un fuerte dolor en la espalda baja, así lo reveló la actriz por medio de un video en su cuenta de Instagram.

La cantante tuvo a sus seguidores preocupados luego de subir una imagen a su cuenta de la camarita en donde se le ve recostada en bata con suero y a su lado su pequeña hija Antonella.

"Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por los que se preocuparon por mí, gracias por escribirme, los que se ofrecieron por darme la mano con cualquier cosa que se me ofreciera, muchas gracias.

"Les cuento rápidamente, llevo un dolor en la espalda, espalda baja. La semana pasada tuve un dolor muy fuerte, me tuvieron que hacer algunas infiltraciones, es mucho medicamento para poder seguir trabajando y en estos días estuve dopada y todo bien, pero hoy nuevamente amanecí muy fuerte con el dolor y como que ya se me venía a la parte frontal de mi cuerpo y me preocupé, porque pensé que era ya algo de órganos, pero afortunadamente no, me hicieron estudios, radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, y finalmente tengo una lesión en los lumbares", comentó Montero en el video donde se ve atrás de ella a su hija hacer gracias a la cámara.

La también cantante aseguró que los médicos le recomendaron descanso absoluto y que ella fue quien decidió darse de alta del hospital, pero para seguir trabajando.