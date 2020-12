Hospitales a la mitad de su capacidad

Tampico, Tam.- La capacidad hospitalaria en el sur de la entidad se encuentra en un 40 a 50 por ciento, informó el alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah, quien refiere que debido a la movilidad que existe en la conurbada el índice de contagios es mayor.

Indica que es necesario que la situación económica de la región no se detenga, pero sí que los ciudadanos tomen las medidas necesarias para evitar los contagios de Coronavirus.

Lanzó un llamado a la ciudadanía para que acate las medidas de seguridad sanitarias, sobre todo en el interior de domicilios mediante el uso de cubrebocas, respetar que sean entre 15 a un máximo de 20 personas y la Sana Distancia, sobre todo en los festejos decembrinos.

"Es muy importante en estos tiempos decembrinos que haya reuniones familiares, entre amigos, festejos, que usen el cubrebocas, que no se reúnan más de las personas que deben llevar a cabo este tipo de reuniones y si no son reuniones importantes, no acudir... No correr el riesgo de contagio"

Precisa Nader Nasrallah que los contagios de Covid-19 han ido en aumento en Tampico, lo que preocupa a las autoridades municipales, ya que son las reuniones familiares en donde se ha detectado el mayor riesgo de contagios de Coronavirus, "por eso el llamado para que la población acate las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Tamaulipas".