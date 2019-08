Hospital Infantil espera recibir este martes medicamento contra cáncer

Ciudad de México.- Autoridades del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" esperan recibir este martes el medicamento para tratamientos contra el cáncer llamado Metotrexato, el cual fue donado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Expusieron en conferencia de prensa que el centro hospitalario necesita alrededor de mil frascos para atender a sus pacientes, por lo que la donación realizada por el IMSS podría alcanzarles tan solo para una semana y media.

La directora Médica del Hospital Infantil, Mónica Villa Guillén, dijo que hoy tendrían que recibir el medicamento, lo que les permitiría instalar con normalidad los tratamientos, sin embargo, aclaró que buscarán que esto no pase otra vez en dos semanas.

"Ya estamos en comunicación directa con autoridades de la Secretaría de Salud y nos van a apoyar si hay que traer medicamento de otro lado, si no se consigue ya en el país, ellos van a gestionar todo para que no vuelva a faltar este medicamento para nuestros niños", expuso.

De acuerdo con los médicos del hospital, la falta del medicamento se debe a que la empresa Pisa tiene detenido un lote por un asunto administrativo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Según el director de Administración de la institución médica, Carlos Plasencia, el argumento presentado es que el lote tenía un problema de no apegarse a ciertas normas que pedía la autoridad, pero que íntegramente el producto es el correcto.

Villa Guillen precisó que la tasa de mortalidad no se ha modificado por la situación, ya que gracias a los ajustes realizados y los esfuerzos del Hospital por conseguir el medicamento por diferentes vías les ha ayudado a subsanar razonablemente el problema.

"Durante todo el año se va subsanando a través de conseguirlo con fundaciones, de otros laboratorios, pero en esta ocasión la situación se tornó crítica, porque no hay a nivel nacional cómo conseguirlo".

Sin embargo, reconoció que no es la primera vez que pasa esto de la falta de medicamentos, ya que se ha registrado desabasto pero no sale a la luz pública, porque han logrado conseguirlos con otros laboratorios.

De acuerdo con los representantes del Hospital Infantil de México, cada año reciben alrededor de 300 pacientes nuevos con cáncer, de los cuales 40 por ciento de los niños requiere este medicamento.

"A pesar del desabasto, los niños no se quedan sin esa continuidad del tratamiento; están perfectamente definidos los protocolos, en esquemas de tratamiento (aplazándolo un par de días); no es no es un tratamiento de emergencia".