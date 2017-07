Hora de cambiar en este torneo

De cara al debut de los Zorros en el Estadio Jalisco esta noche contra los Pumas -escuadra a la que los Zorros no vencen desde el Apertura 2009- el delantero se atrevió a hablar de conseguir un título, de Copa o Liga, pues entiende que los aficionados y la historia rojinegra lo necesita. Es urgente.



Y en el club tienen la misma idea, pues el propio técnico José Guadalupe Cruz ha dicho que van mínimo por los 25 puntos y por las Semifinales; además de que la directiva tiene muy claro que quieren estar en la cima a pesar de que son antepenúltimos en el descenso.



"La ilusión de todo jugador apenas arranca un torneo es esa, conseguir el título donde está jugando o mínimamente que esté peleando hasta el final, sino no tiene sentido, a mitad de torneo estás peleando abajo y más con la posición que tenemos ahora con el tema de la porcentual, no sirve de nada", dice convencido Caraglio.



"Uno siempre tiene que estar peleando arriba para tener esa motivación, de decir: estamos ahí, vamos a conseguir cosas importantes", agregó el argentino, quien ya se estrenó como goleador rojinegro en el triunfo sobre el León de la Jornada 1.



¿Ilusiones? para nada. Para el sudamericano el proyecto actual tiene el material humano suficiente para lograr lo que se propongan, por lo pronto tratarán de frenar la racha de 7 partidos empatados de manera consecutiva frente a los Pumas.



"Tenemos la posibilidad, tenemos los jugadores y tenemos las herramientas para conseguirlo. Tenemos a Rafa (Márquez) que es el mayor referente del club y en el día a día manifiesta su alegría y su deseo de conseguir algo importante en el club antes de terminar su carrera y nosotros cómo no vamos a apoyar ese sueño", añadió Caraglio, quien ha jugado además para los Dorados y el Tijuana en la Liga MX.



Milton sabe que lo escrito perdura, por eso se atrevió a aceptar que estará preso de sus palabras, pues desde su llegada a la institución se ha animado al menos tres o cuatro veces a hablar de que están en busca de un título a como dé lugar.



"Uno es prisionero de sus palabras, obviamente no me voy a retractar de nada de lo que dije, después está en cada uno que se haga realidad lo que uno dice, a base de trabajo y de esfuerzo", acotó.



FRASE

"Si yo vengo al club para que la situación sea una lágrima, sería un desperdicio de tiempo para mí como para el club, que invierte en que yo venga acá y como para el técnico. Me entreno cada día pensando en que quiero ganar algo".



Milton Caraglio

Delantero del Atlas