Horacio, plata en la marcha

Huaura, Perú.

Una segunda amonestación forzó a Horacio Nava a bajar el ritmo para asegurar la medalla de plata dentro de los 50 kilómetros de la marcha que se disputó ayer en Lima 2019, y que fue ganada por el ecuatoriano Claudio Villanueva Flores.

Horacio Nava llegó a la capital peruana como el gran favorito para levantar la presea dorada de la última prueba de atletismo de los Juegos Panamericanos, sin embargo cruzó la 1:44 minutos después de Villanueva y se tuvo que conformar con la presea de plata.

El mexicano sumó su cuarta medalla en Juegos Panamericanos, desde el principio de la competencia era el gran objetivo y con un tiempo de 3:51:45 horas alcanzó el segundo puesto logrando su principal objetivo.

"El objetivo era ganar una medalla. Se fueron dando las condiciones, buscaba la de oro, pero al final tuve que bajar el paso. La segunda amonestación me obligó a bajar el paso. Hubieran estado interesantes esos últimos cinco kilómetros", afirmó tras la premiación.

"Desde el principio dije quiero la cuarta medalla. Si sacamos números, son casi 20 años en estar en primeros planos de alto rendimiento. Esos resultados hablan de la disciplina y la seriedad con la que tomo las cosas", confió argumentando sentirse orgullo se sumar 16 años participando en Panamericanos

Finalmente el mexicano aseguró que Lima 2019 fue su última participación dentro de la justa continental, puesto que suma 20 años dentro de la marcha y se acerca la hora de decir adiós.

"Han sido 20 años dentro del deporte, pero ya no me veo en cuatro años. Me voy contento con cuatro medallas y he disfrutados mucho todas estas competencias. Aun haré otras cosas dentro del deporte y también en la universidad ya terminé la maestría", sentenció.

El oro se lo llevó el ecuatoriano Claudio Villanueva con 3:50:01 horas, la plata correspondió al mexicano Nava y el bronce se lo adjudicó el colombiano Juan Pizón con un tiempo final de 3:53:49 horas.