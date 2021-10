Hooters aclara que filial de México no tendrá nuevos uniformes

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 .- La empresa en México aseguró que "dicho uniforme se encuentra en etapa de prueba con la participación de las colaboradoras , no se ha tomado ninguna decisión acerca de implementarlo definitivamente".

"Ante estas publicaciones Hooters de México anuncia que no llevará a cabo ningún cambio del uniforme de trabajo de sus colaboradoras en México y además no participará en estas pruebas, ya que no está de acuerdo con su diseño".

Hooters en México aclaró que "es una franquicia independiente a la de EU".