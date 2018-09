Honrarán a Harrison Ford y Lady Gaga por labor humanitaria

LOS ANGELES, CALIFORNIA. — Harrison Ford y Lady Gaga serán homenajeados por la Fundación SAG-AFTRA con el premio Artists Inspiration por sus contribuciones a causas humanitarias y filantrópicas.



La organización no lucrativa dijo el martes que entregará estos reconocimientos en su tercera gala anual de los premios Patron of the Artists, el 8 de noviembre en Beverly Hills.

Tanto Gaga como Ford están activamente involucrados con un número de organizaciones filantrópicas. Por más de 25 años, Ford ha sido un defensor del medio ambiente mediante su apoyo al grupo Conservation International, de cuya junta directiva es vicepresidente. Gaga, en tanto, creó la Fundación Born This Way, enfocada en empoderar a la juventud y en la investigación de la salud mental.

Entre otros agasajados previos con el premio Artists Inspiration se encuentran Leonardo DiCaprio y Lionel Ritchie.