Honran a inspector de la Policía Federal asesinado en Veracruz

Cd. de México.

Durante la ceremonia de cuerpo presente, realizada en el Centro de Mando de la Policía Federal, en Iztapalapa, el funcionario afirmó que pondrán todo su esfuerzo y sus capacidades para llevar ante la justicia a los responsables del crimen.



"Eso es lo que procuraremos, justicia, no venganza, vamos a capturar a los homicidas y nos vamos a asegurar de que se les procese y de que se les sancione, nuestra obligación es honrar a nuestros compañeros caídos en el cumplimiento del deber, con apego a la ley, a la ley que da sentido a nuestro trabajo", aseveró.

"Su cumplimiento es lo que nos distingue, lo que enaltece nuestra labor, lo que nos hace policías y es también lo que debe impulsarnos a no flaquear hasta que quienes asesinan sean juzgados por sus delitos".



Ante familiares del Inspector caído, el Comisionado sostuvo que no se trató solamente de un ataque a dos personas o dos policías, sino de una agresión a México y contra los mexicanos honestos y valiosos.



Sales destacó que Peña Cárdenas y Castagné Velazco eran dos servidores públicos intachables, honestos y valiosos, que deben ser inspiración para todos los policías y una razón poderosa para poner en alto el nombre de la Policía Federal.



"No nos vamos a detener, estamos y seguiremos de pie, cumpliendo estrictamente con nuestro deber, con las leyes que honramos día a día con nuestro trabajo. México no merece menos que eso, los ciudadanos a quienes nos debemos nos lo demandan", aseguró.



"Hoy es un día muy triste para la Policía Federal, un día muy triste para el Estado mexicano, un día de duelo para la Comisión Nacional de Seguridad, nos indigna, nos llena de indignación la muerte de dos policías federales ejemplares".



Este lunes, también se realizará un homenaje póstumo para Castagné Velazco en Veracruz.





¿Quién era el Inspector?

El Inspector Peña Cárdenas nació el 6 de abril de 1971 en el Estado de Hidalgo; ingresó a la Policía Federal el 16 de octubre de 2007 y en la actualidad se desempeñaba como titular de la Estación Veracruz de la PF.



Antes de ingresar a la PF, fue agente federal de investigación de la Procuraduría General de la República, entre septiembre de 2001 y octubre de 2007, de acuerdo con registros oficiales.



Durante la ceremonia, el titular de la División de Inteligencia de la PF, Damián Canales, afirmó que el "Jefe Peña Cárdenas" será recordado como un hombre sencillo, humano y comprometido con la institución.