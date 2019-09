Honran su trayectoria

Ciudad de México.- Por una trayectoria de más de 50 años, Héctor Bonilla fue celebrado la noche del miércoles, luego de su función de la obra Cartas Marcadas, en el Teatro Bar El Vicio.

"¡Que me hagan muchos (homenajes), estoy puesto", expresó con humor.

"La verdad no me gustan, los agradezco profundamente, pero que esté buscando ser estatua, no. Simplemente agradezco a la gente que espontáneamente decide hacerme un homenaje".

CELEBRADO EN VIDA

En la puesta en escena, que terminará temporada el próximo miércoles, el histrión comparte créditos con su esposa Sofía Álvarez, quien coincidió con él en que los reconocimientos son mejores en vida y no póstumos.

"Se trata de hacerle homenajes... Si yo digo cómo lo homenajeo, ya se pierde el chiste", expresó Álvarez.

El actor aclaró que luego de casi 40 años junto a su pareja, hace unos meses contrajo matrimonio por el civil para obtener ciertos beneficios.

"Te digo la neta: Nos casamos para pagar menos en el (club) Asturiano. Imagínate, 38 años juntos, y nos enteramos que si nos casábamos nada más pagamos una cuota. Y ya nos casamos", aclaró Bonilla.

PIDE RESPETO PARA LA VERO

Aunque no entró en detalles, Bonilla también expresó que desconoce la polémica en relación a la supuesta boda entre su compañera Verónica Castro y Yolanda Andrade.

No obstante, pidió respeto para la vida privada de sus colegas.

" A Verónica la conozco de toda la vida y no le sé nada. En el caso de que tuviera una relación lésbica, ¿qué? Cada quien es libre de tener su sexualidad, su intimidad y no tengo nada que criticarle", agregó.