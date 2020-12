Honran su legado

CIUDAD DE MÉXICO.

El cineasta español Pedro Almodóvar recibió ayer el premio Águila de Oro por su contribución al cortometraje.

Esto se dio en la sesión de apertura del Aguilar Film Festival, un certamen que celebra su 32 edición, en Palencia, España, del 4 al 13 de diciembre en formato íntegramente virtual.

El galardón al cineasta manchego es en reconocimiento a toda su trayectoria profesional, y de manera especial, por la aportación que para el mundo del cortometraje ha supuesto La Voz Humana, obra que fue estrenada en el Festival de Venecia y que el pasado mes de octubre llegó a 111 salas comerciales de España.

En un video, Almodóvar señaló que se sentía orgulloso de obtener esta Águila de Oro.

"Para mí es como si premiarais toda mi carrera, porque empecé haciendo cortos en súper 8 en los años setenta y he terminado este año haciendo de nuevo un cortometraje, La Voz Humana, del cual estoy muy contento. No ya tanto en cuanto a la calidad, sino en cómo me he sentido durante el rodaje", expresó.