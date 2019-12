Honran herencia hispana

Edinburg, Tx.- Para honrar la herencia hispana, La Ciudad de Edinburg y el grupo de baile comunitario, Conceptos Entidad Dancística, preparan el concierto "Nuestra Herencia".

Nuestra Herencia es una serie de presentaciones de danza del patrimonio cultural que juntas forman un sensacional concierto de danza. El concierto de baile del 2020 y está dedicado a celebrar y honrar las contribuciones de hispanos y latinoamericanos a nuestra herencia y cultura.

El grupo de baile comunitario de Edinburg es una extensión recientemente formada del Departamento de Bibliotecas y Artes Culturales de la Ciudad.

El programa de baile se incluyó para continuar cumpliendo el objetivo y la misión de la promoción y propagación de eventos culturales en Edinburg.

La dependencia es responsable entre otros eventos del festival FridaFest, Los Muertos Bailan, Lighting of the Christmas Tree, The UFO Festival, EMA Community Theatre y muchos otros espectáculos que ya son tradicionales.

El concierto de Nuestra Herencia será un enriquecimiento cultural para todos, se realizara en el auditorio municipal histórico de Edinburg el 18 de enero.

SOLVENTAN

Espectáculos tradicionales

