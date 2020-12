Honran a víctimas de masacre en Bavispe con memorial

SONORA, Sonora

En presencia de las familias Langford, Miller, Johnson y LeBarón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no exista contubernio entre la delincuencia y las autoridades. "Que por una vez la delincuencia y por otro lado la autoridad, pero que no haya contubernios, que no haya asociación delictuosa entre la delincuencia y la autoridad, porque eso arruina todo. Ya esa etapa pasó, nosotros no tenemos ni vamos a permitir que haya contubernio, que haya acuerdos de ningún tipo con la delincuencia organizada. Nada de asociarnos con un grupo, proteger a un grupo y perseguir a otro", prometió. "Vamos a continuar, tenemos que seguir adelante, no va a ser en vano lo que se haga para que haya justicia y se termine la violencia en nuestro País". El Mandatario federal dijo que su sueño es que México viva en paz. "(Vivir en paz) es como una utopía, es un sueño que queremos que se convierta en realidad. Esa utopía es la que nos hace caminar, ese ideal el que todos logremos vivir en paz en nuestro País y en el mundo, porque también lo más importante es pensar en un mundo sin fronteras.

"En lo que debe ser el mundo de la fraternidad universal, el que todos podamos llevar a la práctica esa doctrina milenaria que se resume en una frase, el amor al prójimo, el hacer el bien sin mirar a quien, el entender que sólo siendo buenos, podemos ser felices", agregó el Presidente. Por otra parte, la Gobernadora Claudia Pavlovich dijo que Sonora recordará por siempre este hecho. "Sonora lloró esta pérdida. Por eso, es importante este memorial porque es indispensable que esta tragedia no se pierda en el tiempo, no quede en el olvido. Por eso, se llama memorial para que constantemente nos convoque a recordar a tener presente a no olvidar", expresó Pavlovich. "Hay cosas que no pueden suceder nunca jamás y esta es una de ellas y para que esta pérdida no sea en vano antes que nada la justicia, la prevención, la lucha contra la impunidad, la voluntad para que siempre ganen los buenos". Amber Ray, hermana menor de la víctima Dawna Ray Langford, dijo que este monumento significará un recordatorio de que en una gran tragedia puede existir la unión para enfrentar la violencia. "Soy la hermana menor de Dawna.

No sólo era mi hermana, sino una de mis amigas más cercanas y mi modelo a seguir, la admiraba de muchas maneras. Ella me enseñó que el rencor sólo duele realmente a la persona que lo siente y que lo importante era hacer que la gente se sienta bienvenida y cuando las cosas se ponen difíciles de manejar entonces dárselas a Dios. "Este monumento no es tanto para honrar la memoria de nuestros seres queridos y todas esas vidas inocentes perdidas, sino para honrar sus vidas y cómo vivieron. También, es un recordatorio de que, incluso en una gran tragedia, podemos unirnos y defendernos contra la violencia y la vida de los inocentes", añadió. El memorial consiste en un monumento dedicado a las víctimas de los cárteles y a quienes fueron asesinados en la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019. En la placa vienen inscritos los nombres de las tres mujeres y los seis niños que murieron, además de aquellos sobrevivientes al ataque. "Que su sangre derramada clama justicia a nuestro Dios, que se recuerde en la inocencia de cada alma silenciada, que se recuerde la angustia de los niños que atestiguaron el asesinato de su madre y hermanos", puede leerse en la placa que quedará para la posteridad.