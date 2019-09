Honran a polacos que rescataron a judíos

Varsovia.

Activistas y sobrevivientes participaron el domingo en una ceremonia en Varsovia para honrar a polacos que rescataron a judíos durante el Holocausto, recordando que la generación que vivió esa tragedia está poco a poco desapareciendo.

Los que aún viven hoy, 80 años después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, eran niños o adultos jóvenes durante la guerra, y en la mayoría de los casos ayudaron a sus padres en el peligroso trabajo de esconder y alimentar a judíos. Durante la ocupación alemana, aquellos que atrapaban ayudando a los judíos eran castigados con la ejecución de familias enteras.

Hoy, los homenajeados tienen entre 80 y 90 años, y llegaron al evento en Varsovia ayudados por sus hijos, algunos en sillas de ruedas.

"En nombre del pueblo judío, les agradezco sus nobles actos hace tantos años, porque cuando la mayoría dio la espalda a sus vecinos judíos, ustedes no lo hicieron", dijo a los reunidos Stanlee Stahl, vicepresidenta ejecutiva de la fundación Jewish Foundation for the Righteous. "No solo salvaron a una persona judía hace 75 años, hicieron posible el nacimiento de generaciones", agregó.

Dando un ejemplo, la mujer destacó a dos hermanos presentes, Andrzej y Leszek Mikolajkow, quienes con sus padres salvaron a una madre, un padre y dos hijos. Uno de esos hijos terminó mudándose a Israel y tuvo 12 hijos propios, y la familia hoy asciende a 300.

"Ustedes han ayudado a reparar el mundo", dijo Stahl.

Los homenajeados fueron reconocidos como "Justos entre las Naciones" por Yad Vashem, el museo del Holocausto en Israel.