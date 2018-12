Honran a Mandela

Johannesburgo, Sudáfrica .- Beyoncé y otras estrellas internacionales se reunieron este domingo en Sudáfrica para un concierto benéfico en honor a Nelson Mandela, un siglo después de su nacimiento.

Beyoncé, Pharrell Williams, Trevor Noah y Oprah Winfrey encabezaron el Festival Global Citizen: Mandela 100 en el Estadio FNB de Johannesburgo.

"Somos todos mejores porque Nelson Mandela vivió, su legado sigue viviendo y esta noche nos urge a todos a convertirnos en ciudadanos globales", dijo Oprah Winfrey en un pequeño discurso de honor del festival, en el que recordó con cariño a su amigo "Madiba".

La jornada comenzó con el músico nigeriano Wiz Kid y el estadounidense Usher poniendo a la audiencia a bailar bajo el sol, horas más tarde Pharrel Williams se presentó.

Luego, las guitarras de Ed Sheeran primero y de Eddie Vedder (líder de Pearl Jam) hicieron cantar al estadio, poco antes de que en la recta final el sudafricano Cassper Nyovest electrificara a la audiencia.

"No quiero asustarlos pero acabo de ver a una pareja que se parece a Jay Z y a Beyoncé entre bastidores. No quiero poneros nerviosos porque igual es solo otra pareja de Soweto", bromeó Noah volviendo loco al público impaciente por verles en escena.

Y es que la pareja encargada de cerrar el festival era sin duda el momento más esperado, Beyoncé y Jay Z dieron un espectáculo basado en su historia de amor en el que no faltaron temas como "Crazy in Love", "Run the World" o "Halo".

El estadio fue llenado por miles de asistentes al concierto, algunos de ellos ganaron boletos a través de obras de caridad y firma de peticiones, unos 5 millones de actos solidarios como donar sangre, firmar peticiones para exigir medidas a los políticos o ayudar en campañas de recogida de basura y de prevención del SIDA. (AP)