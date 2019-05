Honran a Anne Hathaway con estrella en Paseo de la Fama

Cd. de México.- La actriz Anne Hathaway fue honrada este jueves con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reportó Variety.

La ceremonia fue realizada por la directora Dee Rees y las actrices Awkwafina y Rebel Wilson, con quien protagoniza su próximo filme, The Hustle.

Rees agradeció a Hathaway durante su discurso por el empoderamiento que ella le otorgó para realizar The Last Thing He Wanted, próxima película de Netflix en la que la actriz interpreta a una reportera que se preocupa por su padre enfermo.

Awkwafina comentó que para ella la famosa era como una hermana, y dijo que es una heroína que pelea por mucha gente de manera desinteresada.

Durante la ronda de fotografías, Wilson se colocó junto a Hathaway y, haciendo alarde a su sentido del humor, realizó poses que sacaron más de una sonrisa al público.