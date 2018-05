Honrado en Brown

Rhode Island, E.U.

El músico inglés Sting cantó My One And Only Love en la Universidad Brown ayer después de que él y su esposa, Trudie Styler, aceptaron títulos honorarios.

La universidad se los entregó en la 250 ceremonia de graduación de su historia. J. Michael Kosterlitz, físico ganador del premio Nobel, es una de las otras personalidades honradas.

Sting fundó la banda de rock británica The Police junto con Stewart Copeland y Andy Summers en 1977.

AMBIENTALISTA

El músico de 66 años, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, y Styler cofundaron una organización ambientalista, el Rainforest Fund, con el fin de proteger las selvas del mundo.

La universidad entregó un total de 2 mil 795 títulos a estudiantes de licenciatura, posgrado, medicina y honorarios.

Antes de la ceremonia, los alumnos caminaron desde el campus de la universidad al templo bautista en Providence, el más antiguo de este movimiento evangélico en Estados Unidos.