Honrada por su familia

Los admiradores de Jenni Rivera tienen motivos para sonreír, pues su nombre continuará vigente gracias a numerosos proyectos a cargo de su familia.

Un disco, una película y dos documentales, tanto de su último concierto como uno biográfico, formarán parte de la conmemoración que el clan Rivera prepara como tributo a la cantante.

"El propósito es engrandecer no sólo a la mujer o a la artista Jenni Rivera, sino a todos los latinos. Yo quiero que una niña asiática o afroamericana sea inspirada por la historia de una mujer que también lo pudo hacer; es mostrar la belleza de los inmigrantes, lo trabajadores que somos los mexicanos", afirmó Rosie Rivera ayer, en entrevista.

La película, que será en inglés, está en preproducción. Ya se tiene listo el guion, será producida por Donald De Line (Mujer Bonita) y aún se busca a la protagonista. Asimismo, el documental de su vida incluirá escenas inéditas, contó su hermana, como Jenni en casa con sus hijos y celebraciones de navidades y fiestas.

TEMAS INÉDITOS

En el nuevo disco habrá 11 temas, ocho de ellos inéditos, y, como adelanto, Rosie promueve el sencillo "Quisieran Tener Mi Lugar", coescrito por Luis Antonio López "El Mimoso" y Jenni en vida, disponible desde ayer, fecha en la que la estrella cumpliría 51 años.

"Es una canción de poder, fuerza, diciéndole a una gente envidiosa que quisieran tener el lugar de Jenni. Y es verdad, ella sigue estando en primer lugar, sin faltarle el respeto a otras artistas.

"No es ser creída ni sentirte mejor que nadie más, sino reconocer el lugar que tienes gracias a tu esfuerzo y talento", expresó Rosie.

Descartó que en su familia existan estos sentimientos, a pesar de las rencillas que han tenido, ya que, comentó, su formación fue basada en el amor, admiración y agradecimiento.

APOYO

TOTAL

Por otro lado, al inicio de la cuarentena Rosie confirmó que estuvo a punto de divorciarse de Abel Hernández, con quien cumplirá nueve años de matrimonio.

"Estábamos cansados de estar juntos las 24 horas del día. Yo le pedí el divorcio a Abel, él normalmente nunca lo hubiera aceptado, pero por la pandemia o el estrés me dijo que sí.

"Al no poder hacerlo de manera oficial (porque aún está cerrado todo) decidimos orar, hablar con Dios, y si él estaba de acuerdo, lo hacíamos", dijo.

Esta enseñanza se la compartió a su sobrina Chiquis Rivera, quien celebró sola, el 29 de junio, su primer aniversario de bodas, ya que actualmente está separada de su esposo, Lorenzo Méndez.

"He sido transparente con Chiquis, le he dicho ´hija, yo también lo he pasado, no puedo dar un consejo, pero sí un abrazo´.

"Ella no va a tomar una decisión apresurada (sobre un divorcio oficial próximamente), incluso está tomándolo muy lento; Lorenzo también, no es algo que a mí me haya dicho", aseguró.

También se refirió al caso de Lupillo Rivera, de quien se ha difundido que el cantante se divorció por infidelidad de su pareja, pero aclaró que su hermano nunca se ha expresado mal de su ex.

"Lo he visto frustrado, cansado. Un divorcio siempre es difícil para ambas partes, pero (mi hermano) no se sienta y me dice cosas malas de Mayeli, y por eso lo amo. Me enseña el tipo de hombre que es y por qué está cuidando el corazón de sus hijos", aseveró.