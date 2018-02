Honra UTRGV el mes de la historia afroamericana

Edinburg, Tx. - En honor al Mes de la Historia Afroamericana, más de 100 libros que muestran figuras prominentes de la historia afroamericana, como Martin Luther King Jr., Barack Obama, Maya Angelou y Kareem Abdul-Jabbar, estarán disponibles para su lectura y en exhibición en el biblioteca de UTRGV.

Los libros son parte de una exhibición, durante el mes de febrero, que presenta una colección especial de obras y otros medios enfocados en el Mes de la Historia Afroamericana.

Millie Hernández, gerente de colecciones especiales en la biblioteca de la Universidad de Rio Grande Valle , dijo que aprender el historial de un tema es el primer paso para profundizar el conocimiento.

"Es importante tener un antecedente de las cosas que dieron forma a nuestra historia. Pero antes tenemos que educarnos. Queremos que nuestros alumnos aprendan leyendo", dijo Hernández.

Special Collections and Archives organiza exhibiciones durante todo el año para promover la conciencia en una amplia gama de causas, incluido el Mes de la Historia de la Mujer, el Mes de la Herencia Hispana y la historia del Día de los Muertos.

También para el Mes de la Historia Afroamericana, habrá una muestra de "Freedom Riders" y "Slavery by Another Name", documentales que profundizan en el tema de la esclavitud. Las proyecciones tendrán lugar el 15 de febrero, en la biblioteca de los campus Brownsville y Edinburg.

Los estudiantes que no pueden asistir al evento pueden ver los documentales en Kanopy, un servicio de transmisión con acceso a más de 26 mil películas accesibles a través de la base de datos de la biblioteca de la Universidad.