Honra su voz

Ciudad de México.

Si bien sigue activo, por ahora Dave Clark no trabaja en algo que realmente lo entusiasme.

Y es que el británico, quien ha colaborado con estrellas como Stevie Wonder y Freddie Mercury, admite que cada vez se ha vuelvo más difícil encontrar proyectos que lo enamoren.

"Cuando tienes un sencillo que se coloca en el número uno, hay una emoción por ser la primera vez.

"Pero cuando alcanzas otras primeras posiciones ya no es lo mismo que esa primera ocasión", expresó Clark en entrevista telefónica.

MARAVILLOSO PROYECTO

Quizá por eso el único proyecto que sí lo emocionó este último año fue la producción de "Time Waits for no One", la versión solo de voz y piano que hizo Mercury de "Time", tema creado para el musical teatral homónimo y que estuvo incluido en el álbum conceptual de 1986.

La versión publicada hace 33 años fue un hito por ser la primera vez que se hacía un tema con 96 canales en los populares estudios Abbey Road.

Tras hallar la cinta del ensayo, el ex líder del grupo The Dave Clark Five pidió a Mike Moran que regrabara la melodía en piano y la agregó a la interpretación del desaparecido vocalista de Queen.

DE LO MEJOR

"Además de ser un gran amigo, para mí era uno de los mejores intérpretes de rock. Es triste que ya no esté entre nosotros, pero quise hacer algo de lo que él se sintiera orgulloso. Y pienso que así sería.

"Nunca habrá otro Freddie Mercury. Es como una pintura, como un Picasso: sólo hay una y no puedes reemplazarla. Si tenemos suerte habrá otros buenos cantantes, estoy seguro que hay, pero él era el Rey".

Lanzada en plataformas digitales hace unos días, la melodía se acompañó de un video hecho con material original, realizado por Mercury en 1986 en el Teatro Dominion, de Londres.

NUEVAS

GENERACIONES

Originalmente deseaba recuperar la grabación para su colección personal, pero tras el éxito de la cinta Bohemian Rhapsody, Clark descubrió que una nueva generación se acercaba a la figura de Mercury.

"Freddie es increíble cuando lo ves sobre el escenario, frente a cientos de miles de personas, acompañado por sus compañeros de Queen, pero en el video y la canción es como si desnudaras todo eso, sin audiencia ni músicos, sólo él y el piano, y eso separa al hombre de la voz.

"Es una actuación, no puedes fingir. Si no eres tan fuerte te proteges con el estudio y los arreglos, pero en vivo no puedes hacerlo".

Clark no quiso detallar si más adelante volvería a trabajar con algún material de su amigo, pero insistió en que su muerte fue una gran pérdida para la música.

"Lo desafortunado es que quería grabar otra canción, hicimos un demo y sonaba magnífico, se llama 'Born to Rock n' Roll' (también de el musical Time y que Mercury alguna vez cantó), pero el tiempo no estuvo de nuestro lado porque tristemente falleció", expresó el británico.