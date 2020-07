Mariana Arceo honra a la cultura japonesa.

Enfundada en un kimono la monarca panamericana dejó ver para Grupo REFORMA un acercamiento a la cultura del país nipón que hoy hubiera celebrado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero que prometen ser la luz al final del túnel de la pandemia.

Y la pentatleta caracterizada en un maquillaje japonés hace gala de su porte con la extravagancia del vestuario, un arte que tiene mucha historia y que es diseñado artesanalmente.

La puntualidad es sagrada en Japón, valor que Mariana confirma al recordar la experiencia que vivió en el país asiático que visitó para una competencia.

"La organización y la disciplina que tienen es lo que más me impresionó, son muy precisos en su organización y eso es admirable", admitió Arceo en entrevista para este diario.

Los atletas enfrentarán altas temperatura en Tokio, situación a la que está acostumbrada la deportista mexicana.

"El clima me encantó, me gusta mucho competir en climas calientes y en Tokio va a estar el clima ideal para mí. Muy contenta de saber qué clase de cultura y de clima me voy a encontrar", enfatizó.

Hace casi un año, el 27 de julio del año pasado, Mariana consiguió su pase a Tokio 2020 en pentatlón moderno de Lima 2019 desde entonces ha trascendido una operación de riñones que la dejó fuera un mes y cuando buscaba cerrar su preparación en Europa y Asia dio positivo en Covid-19 que puso en peligro sus pulmones.

Una vez más logró recuperarse y creó una fundación para entregar material médico a las personas que lo necesitaban para combatir esta enfermedad, que lejos de detenerla la impulsó a reinventarse desde los estragos de un virus que ha acabado con la vida de más de medio millón de personas en el mundo.

Es por esa razón que Tokio 2020+1, que se realizará del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año, cobra una mayor relevancia para la atleta mexicana.

Sin embargo, la experiencia de transformarse en una auténtica japonesa la acerca más a Tokio.