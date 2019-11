Honestidad ante todo

Que J Balvin compartiera que luchó contra la ansiedad y la depresión, o que Yuridia revelara que padece fobia social y que Selena Gomez sufriera un ataque de pánico en los American Music Awards, no es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza, opinó ayer Ari Telch.

El actor de 57 años, quien habla abiertamente de su bipolaridad y que está de gira con el soliloquio D´Mente en el que aborda el tema de las enfermedades mentales, dijo que no es raro que cada vez más famosos salgan a decir que sufren de una condición mental, lo extraño es que no se toque el tema.

SE AGRADECE

"No tiene nada de malo que J Balvin diga que padece ansiedad, al contrario, se le agradece porque hay tanta gente que la padece.

"¡Qué padre que un cuate que es emblema (de la música) en este momento, que vende tantos discos diga ´yo pido ayuda´", señaló el actor, quien el martes 3 de diciembre vuelve al Auditorio Río 70 con su espectáculo D´Mente con una función a las 20:00 horas.

A PEDIR AYUDA

"Pedir ayuda no es una debilidad, es una fortaleza porque no pedir ayuda sí es una debilidad".

En D´Mente Ari Telch trata con sentido del humor, pero de manera seria, todo acerca de los trastornos mentales, incluso proporciona cifras.

Hace unos días, Goo Hara, la cantante surcoreana de K-Pop, fue encontrada muerta en su casa; tenía antecedentes de depresión y había intentado suicidarse en mayo, pero su representante pudo detenerla.

ES UNA ENFERMEDAD

"Es importantísimo alzar la mano también el esfuerzo de estos chavos como J Balvin, evidentemente él cuando llega a sus conciertos tiene un gran goce, pero todo lo que es el preparativo previo... ¿qué crees? ¡los cerebros también se enferman! por más famoso que seas", indicó el actor.

La depresión es la primera causa de discapacidad laboral, personal y familiar,comentó.

"En el planeta hay 360 millones de enfermos de depresión y hay que empezar a hablar de ello, necesitamos un médico. J Balvin tiene seguramente un psiquiatra".

FOBIAS

Yuridia subió un video a sus redes sociales en el que hizo público que sufre fobia social con la intención de que se hable de la salud mental.

"El trastorno de ansiedad generalizada son las fobias, como la ansiedad social en la que no te es fácil estar entre la multitud, no es que quieras salir corriendo, pero esa es la reacción del cerebro: siento miedo, aquí hay peligro, me están juzgando, qué van a decir de mí".