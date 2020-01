Homologación para la frontera va a tardar más

La homologación para la zona fronteriza del país va a tardar algunos años más, por lo que la promesa federal podrá hacerse realidad cuando esté lista la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Rigoberto Ramos Ordóñez, diputado local, aseguró que el precio de la gasolina está estable, ya que lo que varía es la competencia, pero que antes era precio fijo, pero que en el país no tiene incrementos fuertes durante un año.

"No va a lograrse hasta que no tengamos una refinería ya lo dijo el presidente porque toda la gasolina es importada en un gran porcentaje, mientras sigamos trayendo la gasolina de Estados Unidos, no vamos a poder controlar el precio para poder competir como frontera con Estados Unidos", dijo.

El legislador local explicó que los cambios son positivos por lo que se debe dar el beneficio de la duda al Gobierno Federal.

"Yo creo en unas de las promesas del presidente que la refinería debe de estar lista en un par de años y cuando esté lista inmediatamente vamos a ser beneficiados los que consumimos combustible", expresó.

Ramos Ordóñez señaló que ya se están haciendo inversiones para poder empezar a concretar la refinería en Tabasco, por lo que esperan que sea a corto plazo para que se puedan ver los beneficios en el tema de la gasolina y los costos.

"Hay varios problemas en el país, se heredó con muchos problemas y no podemos resolverlo de la noche a la mañana", recalcó.