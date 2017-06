Homenajean a 3 policías caídos en Chihuahua

Chihuahua, México.- Autoridades de Chihuahua realizaron un homenaje de cuerpo presente en el Complejo Estatal de Seguridad Pública a tres agentes caídos este fin de semana en cumplimiento de su deber.



"Los delincuentes son unos cobardes y traidores; nosotros vamos a seguir en la lucha, enfrentándolos; sabemos el riesgo que implica y nos lastiman estos sucesos en los que personas comprometidas con su trabajo, con la sociedad chihuahuense, pierden la vida", expresó el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, quien encabezó las honras fúnebres junto con el Gobernador Javier Corral.



El sábado, dos agentes de la Comisión Estatal de Seguridad murieron al perseguir a un grupo de sujetos armados en la comunidad de Las Varas, en el municipio de Madera, que antes habían disparado contra elementos de la Agencia Estatal de Seguridad, División Policía Vial, que se encontraban en el interior de un hotel.



Los agentes fallecidos fueron identificados como Juan Humberto Olivas Lozoya y Alejandro Reséndiz Valencia, cuyos cuerpos fueron localizados a un costado de una pick up tipo Frontier, de la Policía municipal, que estaba quemada.



Peniche Espejel condenó los hechos ocurridos el pasado fin de semana y reconoció la labor y valentía de los agentes que murieron en el cumplimiento de su deber.



Peniche indicó que nadie se encuentra exento de los riesgos que implica esta labor, razón por la cual, dijo, el Gobierno del Estado está creando los incentivos necesarios para que los agentes policiacos puedan realizar su función de manera segura, con la certeza de que sus familias van a estar protegidas en caso de cualquier evento.



"Quiero aclarar que las estrategias no están fallando, esto es consecuencia de lo que se vino gestando durante muchos años, un ciclo que se generó con la corrupción de administraciones anteriores en las que se les permitió a los delincuentes crecer, no solo con la complacencia, sino con la complicidad; hoy nos toca repararlo; no obstante, vamos por el camino correcto", aseveró.



Durante la ceremonia de cuerpo presente, también se rindió honores a un agente vial de nombre Erik Amador, quien murió atropellado el sábado en la ciudad de Chihuahua por un automovilista que conducía en estado de ebriedad y quien fue detenido como probable responsable.



De acuerdo con la FGE, Mario V.V., como fue identificado el conductor, circulaba en primer grado de ebriedad, a exceso de velocidad y desobedeció la orden del oficial de detenerse, por lo que será puesto a disposición de la autoridad Ministerial por homicidio.



El atropellamiento se registró en el Bulevar Lombardo Toledano, cuando el agente le indicó al conductor de una camioneta Ford, Explorer, placas EKX-33-79, que se detuviera y, por el contrario, impactó la motocicleta del agente y huyó.