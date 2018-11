Homenajean a Jacqueline Andere por 65 años de trayectoria

La Compañía de "El Beso de la Mujer Araña" rindió la noche del domingo un homenaje a la primera actriz Jacqueline Andere (1938) por su sus 65 años de trayectoria.

Acompañada de amigos como el dramaturgo Miguel Sabido, de los productores Morris Gilbert y Tina Galindo, por mencionar algunos, la tres veces Diosa de Plata por ´Mejor Actriz´ develo en el Teatro Hidalgo "Ignacio Retes" una placa por su seis décadas y media, además de que la butaca 18 F del teatro, llevará a partir de hoy su nombre con otra placa más.

Luego de un video en el que se resumió parte de su biografía, el teatro que la vio nacer como actriz con la puesta en escena de Romeo y Julieta, le rindió un homenaje rodeada de invitados especiales y de su hija, quien le dedico unas palabras al término de la función que protagoniza.

"Me pidieron dijera unas palabras y no tengo mucho que decirte, solo que compartir con algunos amigos tuyos que están aquí, que te adoro, que te admiro, que te agradezco junto con mi padre de haberme engendrado el amor por esta profesión.

"El amor por el teatro, la disciplina, la responsabilidad, porque gracias a estos consejos hoy puedo protagonizar musicales en este teatro", dijo Chantal Andere, quien se dijo afortunada de tener una madre como Jacqueline Andere.

Por su parte, la homenajeada que ha participado en más de 50 novelas y 45 películas, expresó su beneplácito y agradeció a sus amigos y colegas por acompañarla a celebrar sus 65 años de carrera.

"Quiero agradecer a todos mis amigos, el cariño que me han demostrado este día, porque somos amigos de hace 30 o 40 años de amistad y eso no se logra así, sino con los buenos años, con el tiempo, cuando te apoyan, porque esta carrera no es fácil.

"Hay altas y bajas y luego no sabes qué hacer, y entonces este homenaje es maravilloso porque fue aquí donde debute haciendo Romeo y Julieta, y quién se iba a imaginar alguna vez que estaría a esta edad, en este escenario y con mi hija viéndola triunfar, y ese es el mejor homenaje, ya me puedo morir mañana o este día, porque esto es único y maravilloso, gracias", expreso la actriz.

Publicada en 1976, "El Beso de la Mujer Araña", del escritor argentino Manuel Puig, relata la historia de dos hombres que por determinadas circunstancias se verán recluidos en la misma celda de una cárcel, haciendo que uno muera de amor por el otro.

En esta historia que relata a dos presos que conviven en la misma celda, uno político y otro homosexual: Valentín Arregui y Molina, caracterizados por los actores Jorge Gallegos y Rogelio Suarez, quienes, por cierto, se roban la función ante gran actuación.

Aurora, personificado por Chantal Andere, es un personaje agregado a la imaginación de uno de los protagonistas: Molina, quien se crio cercano al mundo del cine y de las grandes divas de mediados de siglo.

Cuando Molina va a la cárcel, en su depresión idea sus propios guiones para sentirse la estrella de la pantalla. Una de las películas que el preso saca a relucir al lado de Valentín es ´La mujer araña´, quien representaba la muerte y cuyo beso significaba el deseo inevitable.