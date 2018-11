Homenajean a Carlos Bonnin Erales en el Inai

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) guardó un minuto de silencio y anunció que realizará un homenaje "in memoriam" del comisionado Carlos Bonnin Erales, quien el lunes pasado perdió la vida al caer del quinto piso de la sede del Instituto.



Al inicio de la sesión de este miércoles, el comisionado presidente, Francisco Acuña Llamas, dijo que antes de la sesión hubo una reunión con el personal del Inai en la cual externó el duelo que los embarga por la pérdida del comisionado Bonnin Erales.



"A su vez hicimos saber que en el momento que sea adecuado haremos un in memoriam en este auditorio en esta sesión esperando contar con los familiares de nuestro extinto compañero, Carlos Bonnin, por lo pronto lo vamos a honrar trabajando, porque la marcha institucional debe continuar".



Recordó que algunos asuntos a discusión en la sesión de hoy tienen términos que no admiten su ampliación.

"Si bien somos sensibles y claro que un acontecimiento de esta naturaleza no ha conmovido, también tenemos que hacer responsables porque esta es una institución pública que no puede abandonar su deber".



En el salón de plenos del Inai se colocó un moño negro en señal de duelo.



Antes en diversas entrevistas radiofónicas, Acuña Llamas dijo que reclamó a la Procuraduría Capitalina la filtración de imágenes donde aparece el comisionado Bonnin siendo atendido por personal médico.



Por separado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO) inició una investigación por la vulneración de datos personales en las indagatorias de la muerte de Carlos Alberto Bonnin Erales.



La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, encargada de esclarecer las causas del deceso, dio vista al INFO para que, desde el ámbito de su competencia, investigue lo relacionado con la vulneración de datos personales sensibles al filtrarse fotografías que integran la carpeta de investigación de este hecho, y que desde ayer circulan en redes sociales y medios de información lo cual ha causado gran preocupación.