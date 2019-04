Homenajeada en Panamá

Panamá, Panamá.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, estrella de la película ganadora del Oscar "Roma", fue homenajeada el lunes fuera de su país al recibir la llave de la Ciudad de Panamá, una distinción que celebra la sencillez de esta mujer de origen indígena.

La alcaldesa capitalina Raisa Banfield le entregó la llave a la artista en el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá.

"Me siento muy honrada por este reconocimiento", dijo Aparicio al recibir un pergamino y una llave dorada en un salón de la Casa de la Municipalidad, en el Casco Antiguo de la capital panameña, que estuvo colmado de personalidades del cine panameño y donde también se encontraba el embajador de México.

Aparicio mencionó que durante el viaje a Panamá sintió curiosidad por saber por qué la Ciudad de Panamá la había tomado en cuenta para otorgarle su máxima distinción.

"Es importante para mí y me siento muy honrada, todo lo que he hecho ha sido trabajar", aseguró la actriz nominada al Oscar, quien mencionó que su profesión es la de maestra y su pasión es enseñar y contar. Sin embargo, no ha podido ejercer como educadora.

Banfield, quien es una afrodescendiente, dijo que "Yalitza ha generado el furor por lo simple... lo que está demostrando es que el mercado del cine está demandando lo simple".

"Una mujer de cultura originaria... que nunca pensó en ser luminaria de Hollywood y que con su trabajo hace que destaque su simplicidad", subrayó.

La "Llave de la Ciudad" la entrega la municipalidad a nacionales o extranjeros que se han destacado por su trabajo en distintas áreas del conocimiento humano y de la cultura.