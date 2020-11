Hombres también sufren de violencia

Tampico, Tam.

Es necesario que exista equidad al momento de impartir la justicia sobre delitos que tengan que ver con la violencia de género, pues como ya se demostró, también hay hombres violentados por sus concubinas.

Fausto Villarreal García, delegado de la zona sur de la Federación de Asociaciones de Abogados, dijo que la denuncia que interpuso Héctor "N", abogado de profesión, no debe quedar en el "tintero", pues los hombres también tienen sus derechos.

Dijo que la ley debe ser aplicada sin distinción, es decir, si una persona comete un delito sea hombre o sea mujer, esta persona debe ser sancionada conforme lo establece la Ley aplicable.

Señala que el caso de violencia intrafamiliar que sufrió un hombre a manos de su esposa es una cuestión de derecho penal que tiene que ver con violencia física y psicológica, "entonces el actor, en este caso la mujer debe de ser sancionada conforme a la Ley"

Refiere Villarreal García que la decisión del afectado de demandar a su esposa sorprendió y ha sido criticada por usuarios de redes sociales, debido a la cultura machista que por costumbre determina que los hombres no se deben defender de las mujeres. Del caso de Héctor, refirió que al no responder a la agresión recibida, evitó cometer un delito e indicó que el hecho de ser mujer no debe ser un privilegio para aplicar la Ley.

"Creemos que el hombre no debe de permitir la violencia. La violencia de género es una situación de actuar tanto física como psicológicamente o que ejerce una persona hacia otra u otras... Estos actos tienen base por cuestión de género llámese por el tema del sexo, la discriminación, la cuestión de ser diferente, nosotros debemos de entender en nuestro estado de derecho que la ley es aplicada para todos sin distinción".

El abogado considera que en el país, los hombres no deben estar sometidos a la inferioridad legal ante una mujer, aunque los casos tienen mayor índice de violencia del hombre hacia la mujer.