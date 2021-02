Hombres G siempre llevan a México clavado en el corazón

La pandemia no ha sido fácil para los integrantes de Hombres G . David Summers comenta que entre la depresión y la reflexión aprovecharon el tiempo para crear cosas nuevas, como recordar muchas anécdotas de su vida, entre ellas las locuras que han vivido en México .

"Del Tenampa no me acuerdo, tenía una borrachera (risas), no sé ni cómo lo recuerdo, como imágenes que aparecen y desaparecen, pero esa noche fue especial, una borrachera impresionante, de las más grandes, muy bonito, con mariachis tocando, una locura maravillosa", recuerda David.

"Yo no fui ese día, no sé si la razón fue un ataque de sensatez, que al día siguiente teníamos como desde las siete de la mañana hacer la promoción, hice bien en quedarme porque todas las entrevistas las hice yo, ellos estaban en coche y no podían hablar de la cruda que tenían (risas), creo que al día siguiente ellos seguían durmiendo y yo aproveché para salir", replica Rafael Muñoz.

Aunque comentaron que no recuerdan con claridad la fiesta y lo que sucedió después, sí recuerdan que ir a la Plaza Garibaldi y escuchar a los mariachis fue una de sus mejores experiencias.

De acuerdo con David, México ha representado todo para ellos, porque ha sido un país en donde la gente desde el inicio de su carrera artística los apoyó.

"Muchas veces pienso, algún día estaré viejecito y ya no podré ir a México y extrañaré lo bien que me lo pasaba allá cuando era joven; hemos conocido el país de arriba abajo, en los 80 me gustaba recorrerlo en carretera", señala.

"México nos ha vuelto ese cariño y nos lo han multiplicado por mil, nunca olvidaremos cuando fuimos la primera vez en 1987 y eso nunca ha salido de nuestro corazón", añade.

Esas memorias y muchas más han sido plasmadas en la primera biografía autorizada del grupo, que estuvo a cargo del escritor español Javier León Herrera, un libro de editorial Penguin Random House, que ya está disponible en tiendas en línea y físicas.

"Cuando hacemos un proyecto nuevo, un disco, una película o lo que estemos haciendo o preparando, siempre pensamos en nuestra gente de México, porque hoy en día después de 40 años de carrera México sigue siendo un público maravilloso, un éxito enorme con todo lo que hacemos y siempre que estamos en tierra mexicana nos sentimos en casa, México estará en nuestro corazón", expresa el vocalista.

Summers agrega que la realización del libro ha sido un placer, porque son muy amigos de Javier y todo ha consistido en charlar, contarle su vida.

"Llegar a países que no conocíamos, conocer cientos de miles de personas, nos ha llevado a todos los rincones del mundo; siendo jóvenes teníamos mucha conciencia de lo que pasaba y nunca perdimos la cabeza. Ha sido un paseo maravilloso estos 45 años, nos hemos reído muchísimo…", ahonda.