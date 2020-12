Hombres G revive la nostalgia

CIUDAD DE MÉXICO

Guapos en el País, seguro. Hombres G vendía 50 o 100 mil copias de sus discos a la semana de lanzamiento, una locura; y ni qué decir de la fanaticada, que llenaba estadios y plazas por doquier, recuerda David Summers, vocalista, en charla desde Madrid. Y desde que volvieron a los escenarios, en 2002, el País no los soltó. Ahí está, por ejemplo, el récord del 7 de marzo pasado, una semana antes del confinamiento: recibieron una placa por siete conciertos agotados en la Arena Ciudad de México. "En este momento, ahora mismo, México tiene toda la importancia, junto con Estados Unidos: es nuestro mejor mercado, donde nuestros fans son más numerosos, donde hay más conciertos importantes... y luego, España.

En escuchas de Spotify, en todo el feedback que tenemos, México está a la cabeza", responde sin dudarlo. Para alimentar el hambre de los fans, el grupo lanza hoy la biografía autorizada "Nunca Hemos Sido los Guapos del Barrio", escrita por Javier León, quien se suma a la conversación virtual. "Todo se forja en México con el regreso, cuando propusimos el documental de Los Beatles Latinos, donde salen personajes como Raúl Velasco, y al mismo tiempo surgió la idea de hacer un libro que se llamó 'Sufre Mamón'. "El año pasado estuvimos comiendo y salieron muchas ideas. Una de ellas fue aprovechar todo este tiempo que ha pasado. Aquella biografía se hizo en 2001 y de entonces para acá han pasado muchas cosas que había que contar", comparte León. Para Summers queda claro el cariño que tienen por esta tierra, que ha recorrido de punta a punta. "Es nuestra casa, emocionalmente nos sentimos mexicanos, he hecho ochenta y tantos viajes, a veces para quedarme un mes, dos meses. Conozco casi todo el País, me lo he recorrido en carretera, en avión, en todas sus ciudades muchas veces, tengo muy buenos amigos. Cuando sea viejo y ya no pueda viajar tanto, siempre me acordaré de mis viajes a México y todas las sensaciones que he acumulado ahí", comenta. Reviven la nostalgia El libro, editado por Penguin Random House, retoma toda la historia de Summers, Javi Molina, Rafa Gutiérrez y Dani Mezquita desde su infancia, en la sierra de Navacerrada; su juventud, en el Parque de las Avenidas y el bar Rowland, hasta lo que han hecho este año de pandemia.

Atraviesa su primera y vertiginosa etapa, repasa la crisis de creatividad y amistad que los llevó a separarse durante casi una década, y detalla su regreso a los escenarios, en una época digital que dejaba atrás los vinilos y que los enfrentaba a una nueva generación. ¿Qué sería de ellos? Respetados "No estoy seguro (de si ya nos valoran). Ahora nos tienen más respeto, no sé si por nuestra trayectoria o simplemente porque somos viejos", expresa el intérprete. "Sí es verdad que en los 80 y 90 en América tocábamos en estadios, era un fenómeno sociológico, un histerismo global y un éxito apabullante. En España no daban eco de esas noticias, los españoles somos así, 'hijueputas'. Cuando un español triunfa, nos jode; somos muy envidiosos". Pero el reconocimiento vino finalmente, y Summers lo atribuye al trabajo duro y a la tenacidad de aquellos cuatro jóvenes punks que querían lanzar un disco para ligar y pasarla bien. "Para nosotros ha sido un juego y sigue siéndolo, amamos nuestro trabajo. Todo el tiempo que le hemos dedicado ha sido por placer".

De vuelta al cine... ¡y al streaming! Su resurgimiento y la acogida de la gente recargó a "los G" con nuevos proyectos, entre ellos, una película y una serie de televisión. "Tenemos prevista una película muy interesante: es una historia de unos chavales en el Madrid de los 80, con los Hombres G muy presentes, sobre los Hombres G, pero no con nosotros como protagonistas. "Y una serie de comedia que ahí sí salimos. Es una idea muy divertida, el grupo de gira y los técnicos y todo el staff son actores cómicos que realmente hacen la serie; nosotros, con cameos y música en directo, pero es sobre el ambiente detrás de bastidores de una gira de un grupo de rock como Hombres G; eso puede quedar muy cachondo. Empezaremos el próximo verano, la idea es hacerlo coincidir con la gira que tenemos en Estados Unidos, con 28 conciertos en junio y julio". Y un tributo al Rowland El próximo año aparecerá una nueva placa con temas inéditos y un sabor especial. Se llamará La Esquina de Rowland, en homenaje al bar que atestiguó sus tardes juveniles, el que inspiró "Visite Nuestro Bar". "Está quedando precioso, además, es de los más especiales que hemos hecho. He tenido todo este confinamiento para escribir, escribir y escribir... y seleccionar 14 canciones de un nivel muy alto".