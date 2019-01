Hombres armados atacan fiesta; hieren a 2 menores

Monterrey, México.

Hombres armados irrumpieron anoche en una quinta donde se celebraba un cumpleaños y donde había más de un centenar de invitados, e hirieron a un niño de 5 años, un joven de 17 y al vigilante del lugar, en Guadalupe.



El atentado fue cerca de las 23:50 horas en la Quinta Campestre San Juanito, ubicada en la Avenida Pájaros Azules y Calle 2, en la Colonia Nuevo Almaguer.



Fuentes policiacas confirmaron que en el ataque un menor, identificado como Jesús Osvaldo Enríquez Vázquez, de 5 años, sufrió una herida de bala en la mejilla derecha.



Los otros dos lesionados son Juan Antonio Hernández Sauceda, de 17 años, que recibió un balazo en el brazo derecho, a la altura de codo, y otro en el costado derecho.



Mientras que el supuesto vigilante del lugar, Daniel Aguilar Delgado, de 42 años, recibió cuatro impactos de bala: uno en el tórax del lado derecho, otro en la parte baja del abdomen, uno en la pierna izquierda y otro en el glúteo izquierdo.



Todos los lesionados fueron llevados al Hospital Universitario.



Se informó que antes de la medianoche dos hombres bajaron de un auto oscuro que se estacionó afuera de la quinta.



Al llegar a la puerta, explicó una fuente cercana a las indagaciones, los pistoleros abrieron fuego contra los asistentes al evento.



Al menos dispararon entre 30 y 40 balazos con un arma AR-15 y con una pistola calibre 9 milímetros, cuyos casquillos quedaron regados en el acceso a la quinta.



Los invitados se tiraron al suelo, otros corrieron entre las mesas y sillas para esconderse, sin embargo, las balas hicieron blanco en el niño y los otros dos hombres.



Familiares de Enríquez Vázquez y de Hernández Sauceda los subieron a un vehículo para llevarlos a un hospital, pero en el trayecto militares que llegaron tras el reporte los custodiaron a la Cruz Verde de Guadalupe.



De ahí los trasladaron en ambulancias al Hospital Universitario.



Aguilar Delgado quedó herido en el lugar y fue llevado grave al mismo hospital.



"Es que empezaron a disparar, todos nos asustamos, paramos de tocar y le corrimos, terminamos arriba, en el techo de la quinta.



"No supe ni cómo llegué ahí, fueron muchos balazos, pensé que ahí iba a quedar", dijo uno de los músicos del grupo La Dinastía Reyes Vallenatos, que amenizaban el evento.



Muchos invitados se tiraron al piso, mientras que otros tantos llegaron al techo y cruzaban de casa en casa para perderse de la vista de los pistoleros.



"Después de unos minutos me salí a ver y estaba mucha gente arriba de los techos, de los mismos invitados y los músicos con sus instrumentos. La verdad sí estuvo bien feo, se oyeron demasiados balazos.



"Había muchos niños, iba corriendo la gente cargando a los niños, antes no pasó peor", narró un vecino de la zona.



La mayoría de los testigos abandonó el lugar tras los hechos.



La zona quedó resguardada por policías municipales, ministeriales y policías militares.



No se había establecido la causa del ataque.





