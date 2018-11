Hombre rodea el Reino Unido en 157 días

Después de 157 días de travesía, el nadador Ross Edgley, de 33 años, se ha convertido este domingo en el primer hombre en la historia en rodear Reino Unido a nado.

El deportista, que salió de Kent Town el pasado 1 de junio, recorrió 2.882 kilómetros en el sentido de las agujas del reloj. "Esta noche la pasaré en Londres, si hay un hotel con piscina, probablemente me dé un baño", ha bromeado Edgley tras conseguir la hazaña y pisar tierra este domingo en Margate, una localidad inglesa situada en el condado de Kent, en el sureste del país.

El deportista, natural de Lincolnshire —un condado situado en el este de Inglaterra—, ha tenido que nadar hasta 12 horas diarias, incluyendo trayectos por la noche en los que tuvo que bregar con las olas, las corrientes de agua fría y el mal tiempo. "En algunos momentos me sentí bastante solo, pero llegar y ver a todo el mundo es increíble. Estoy muy agradecido", ha agregado el nadador. Edgley comenzó su aventura el 1 de junio en la playa de Kent (Margate), la misma a la que ha llegado este domingo. En el último tramo de su travesía, durante la última milla, 300 nadadores se unieron a Edgley. Además, dos aviones proporcionados por Red Bull, la empresa que patrocinó su aventura, grabaron un corazón en el cielo mientras el deportista llegaba a tierra.

Edgle, que también completó en 2016 la escalada de cuerda más larga del mundo, equivalente a la altura del Everest —el pico más elevado del planeta—, y en otra ocasión tiró de un automóvil durante un maratón, ha dicho al llegar a tierra que las picaduras de medusas eran la "lo peor, sobre todo por la noche". "Ahí es cuando ni siquiera sabes de qué tipo de medusas se trata", ha contado Edgley, y ha añadido: "Recuerdo el enorme remolino natural en el golfo de Corryvreckan, me picaron mucho. Fue un dolor agudo. Saqué la cabeza para preguntar a la tripulación qué estaba sucediendo y me dijeron que aún estaba pegada a mi cara. Sus tentáculos se habían enganchado en mis gafas y me estaba abofeteando en la cara".

La odisea de Edgley ha sido comparada con la que realizó Matthew Webb en 1875, cuando se convirtió en la primera persona en cruzar el Canal de la Mancha. Edgey entró en el libro Guiness de los récords el pasado 14 de agosto, cuando llevaba 74 días en este reto, por tratarse de la travesía más larga a nado en el mar, que hasta entonces estaba cifrada en 73 días y pertenecía a Benoit Lecomt, un nadador francés nacido en 1967 que en 1998 nadó desde Hyannis (Massachusetts, EE UU) hasta Quiberon (Francia), con una parada de una semana en el archipiélago de las Azores.