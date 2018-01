Hombre muere atropellado a metros de puente peatonal

Monterrey, México.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas en la Avenida Miguel Alemán y Concordia, en el municipio de Apodaca.



La conductora, de quien no se proporcionó su nombre, se detuvo luego de que su camioneta X-Trail golpeara el cuerpo del hombre de entre 35 y 40 años.



De acuerdo a las primeras investigaciones, la camioneta se desplazaba de norte a sur por la avenida.



Al pasar la Avenida Concordia, la mujer se dio cuenta que un persona cruzaba del camellón central hacia la acera oriente.



El puente peatonal estaba justo a unos 10 metros del lugar del atropellamiento.



La conductora frenó, pero su acción no fue suficiente, ya que su camioneta impactó al peatón de manera irremediable.



Incluso, al frenar y disminuir la velocidad de su vehículo, provocó que otro auto la impactara por detrás.



Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y revisaron a la víctima; determinaron que no tenía signos vitales.



La conductora presunta responsable cayó en una crisis de histeria al enterarse de la muerte del peatón que arrolló.



Fue llevada en una ambulancia a un hospital privado, pero durante la madrugada fue canalizada al Ministerio Público en Asuntos Viales de Apodaca.



Hasta esta mañana, la víctima no había sido identificada por sus familiares.