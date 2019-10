Hombre hace llorar de la risa a todos los asistentes en su propio funeral

Shay Bradley ha visto cumplido su último deseo: lograr hacer una broma a toda la gente que asistió a su funeral.

Los asistentes a su entierro el pasado 8 de octubre se vieron sorprendidos cuando de repente empezó a sonar una grabación que el difunto había dejado preparada.

Mientras el cuerpo de Shay era enterrado de pronto comenzó a sonar el sonido de una gaita, cuando de pronto la música se corta y se escucha la voz de Bradley diciendo: "Hello?... Hello? Let me out, it´s dark in here" (¿Hola? Déjenme salir, está muy oscuro aquí).

"Let me out. Is that the priest I can hear?" (Déjenme salir. ¿Eso que escucho es el padre?). Todos los asistentes comienzan a reír y un momento de dolor, se convierte en una celebración.

Todo formaba parte de una broma que había dejado preparada este irlandés antes de morir, y que arrancó las carcajadas de los asistentes al entierro. La mujer del fallecido, Anne Bradley, asegura que la grabación había sido preparada un año antes, y que los miembros más cercanos de la familia sabían de su existencia.

El video lo publicó la hija de Shay en su cuenta de Facebook: "El último deseo de mi padre, siempre tan bromista".

La hija también dijo que su padre les regaló una risa cuando más lo necesitaban. Y así fue como un momento de dolor, se convierte en una celebración más "real" de lo que fue una persona.